Laura Bilgeri spielt in einer italienischen Märchenkomödie eine österreichische Prinzessin

"Tutti per Uma" also "Alle für Uma" lautet der Titel des neuen Streifens mit Österreicherin Laura Bilgeri in der Hauptrolle. "Wir haben letztes Jahr im Jänner und Februar sechs Wochen in Rom und zwei Tage in Wien gedreht. Die große Herausforderung für mich war, dass alles auf italienisch gedreht wurde", erzählt Bilgeri im Gespräch mit oe24. Sie sei überglücklich gerade in Zeiten der Coronapandemie in einer Traumstadt wie Rom gedreht zu haben. "Mit den echten Vintage Kleidern fühlt man sich wie in eine andere Zeit zurückversetzt. Da ich selbst eine alte Seele bin, fühl ich mich wie im siebten Himmel", schwärmt die Schauspielerin.

Bilgeris Happy End

"Tutti per Uma ist eine gefühlvolle, intelligente und höchst unterhaltsam erzählte Familiengeschichte. "Ein warmherziges Bild einer italienischen Familie, das auch ein lustiges Ringen um die ethischen Grundsätze einer funktionierenden Gemeinschaft aufzeigt. Wobei eine österreichische Prinzessin - Uma, die ich spielen darf, auftaucht, sich als Au Pair ausgibt, um am Ende alles zum Happy End zu führen - Mary Poppins - Italian style", beschreibt sie die Komödie. In Italien läuft der Film mit österreichischer Starbesetzung bereits. In Österreich feiert dieser am 3. Juni Premiere.

Am 3. Juni wird auch Laura Bilgeri ab 16 Uhr auch persönlich im Cineplexx Millenium City Wien über den roten Teppich laufen und Autogramme schreiben.