DIESER "Let's Dance"-Star feierte in Wien Geburtstag

Am Samstag lud der sympathische Profi-Tänzer der RTL-Tanzshow Freunde und Kollegen in den Vienna City Beach Club

"Es ist schön, wieder in Wien zu sein", freut sich Vadim Garbuzov im oe24-Talk zu seinem 38. Geburtstag. Diesen feierte in Maximilian Breckner-Bachmanns Vienna City Beach Club am Kaisermühlendamm.

Vadim Garbuzov, Maximilian Breckner-Bachmann und Kathrin Menzinger © Wastler ×

Bei strahlendem Sonnenschein und jenseits der 20 Grad traf er zahlreiche Freunde und Wegbegleiter.

Vadim Garbuzov am VCBC © Privat ×

Auch Ex-Freundin und Kollegin Kathrin Menzinger feierte ebenso mit, wie "Dancing Stars"-Choreograph Ivan Dubinin. Seine Entscheidung die Austro-Show zu verlassen und bei "Let's Dance" anzuheuern, bereut er bis heute nicht. "Es ist schon viel anstrengender, das es im Endeffekt mehr Shows zu tanzen gibt. Auch das Level ist im Vergleich zu Österreich doch höher", erklärt der Profi.

Ivan Dubinin © Wastler ×

Ein weiterer Unterschied ist, dass es nach dem Finale bei "Let's Dance" noch eine eigenen Profi-Challenge gibt und im Herbst die große "Let's Dance"-Tour. "Kathrin und ich sind die Choreografen für die Tour und freuen uns schon darauf, wenn es im November losgeht", strahlt das Geburtstagskind, das Ende April mit Jeanette Biedermann leider ausgeschieden ist.