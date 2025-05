"Dancing Stars": Wer schafft es ins Finale?

Am Freitag wird es spannend bei „Dancing Stars“: Das große Halbfinale steht an! Ab 20.15 Uhr live auf ORF 1 zeigen die verbliebenen vier Promi-Paare, was sie in den vergangenen Wochen auf dem Tanzparkett gelernt haben – und das gleich in zwei Tänzen, darunter ein besonders emotionaler Contemporary

Wer schafft es ins Finale? Diese Frage stellen sich diese Woche die verbleibenden vier Paare Paulus Bohl & Catharina Malek, Aaron Karl & Katya Mizera, Simone Lugner & Danilo Campisi sowie Anna Strigl & Herby Stanonik. Dass die Anspannung bei den Paaren groß ist, zeigt unter anderem Simone Lugner, bei der schon mal "die Fetzen fliegen" und es beim Training mit Danilo "heiß hergeht". Nervös werden am Freitag aber nicht nur die Promis sein, denn die Show-Einlage kommt von echten Profis. Simone Lugner und Danilo Campisi © ORF/Klaus Titzer × Der renommierte Tanzsportclub HSV Zwölfaxing, mehrfacher Vizeweltmeister und 18-facher Staatsmeister, bringt vor dem Voting mit seiner Show „Momentum“ energiegeladenen Lateinformationstanz auf die Bühne. Mit fließenden Rhythmuswechseln, akrobatischen Höchstleistungen und choreografiert vom Team um Stefan Herzog, Conny Kreuter und Daniela Heinlein, verspricht dieser Showtanz ein echtes Feuerwerk an Bewegung und Emotion. Aaron Karl und Kateryna Mizera © ORF × Barbara Meier feiert Comeback Auch das Jury-Trio bekommt prominente Unterstützung: Barbara Meier, Model, Schauspielerin und Autorin, kehrt nach ihrem Einsatz bei „Die große Chance – Let’s sing and dance“ erneut als Gastjurorin zurück. An der Seite von Maria Angelini-Santner und Balázs Ekker bewertet sie die Darbietungen der Halbfinalisten. „Tanz bedeutet für mich Ausdruck pur“, sagt Meier im Vorfeld. „Ich freue mich riesig, diese Leidenschaft nun erneut aus der Jury-Perspektive zu erleben – in meiner Wahlheimat Österreich.“ Balasz Ekker, Barbara Meier & Maria Angelini-Santner © ORF × Das sind die Tänze im Semi-Finale: Aaron Karl & Katya Mizera tanzen zu „Nah Neh Nah“ von Vaya Con Dios (Quickstep) und „In My Blood“ von Shawn Mendes (Contemporary)

Anna Strigl & Herby Stanonik tanzen zu „Montagues & Capulets" von Sergei Prokofjew (Paso Doble) und „All I Want" von Olivia Rodrigo (Contemporary)

Paulus Bohl & Catharina Malek tanzen zu „I Put a Spell on You" von Annie Lennox (Wiener Walzer) und „Lovely" von Billie Eilish & Khalid (Contemporary)

Simone Lugner & Danilo Campisi tanzen zu „SOS" von Rihanna (Jive) und „Ordinary" von Alex Warren (Contemporary) Paulus Bohl mit Catharina Malek © ORF × Anna Strigl und Herby Stanonik © ORF × Wer schafft es ins große Finale? Wer tanzt sich in die Herzen der Jury und des Publikums? Die Entscheidung fällt am Freitagabend bei ORF 1 – in einem Halbfinale voller Emotionen, Leidenschaft und beeindruckender Performances.