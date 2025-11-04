Wechsel-Hammer in der NFL: Raimann-Klub Indianapolis holt vor Abflug nach Berlin Superstar

Den heutigen Tag haben sich Football-Fans rot im Kalender angestrichen, er zählt mit zu den ereignisreichsten Tagen im Jahr und sie wurden nicht enttäuscht.

Am 4. November um 16 Uhr (Ortszeit) endet die Frist für alle NFL-Teams, noch Spieler zu verpflichten. Für die General Manager ist es einer der richtungsweisenden Tage, nicht nur für den Rest der Saison, sondern auch für die Zukunft des Klubs. Kurz vor der Deadline überraschte vor allem der Verein von Österreichs NFL-Pionier Bernhard Raimann, die Indianapolis Colts, mit einem Mega-Deal.

Mit sieben Siegen und nur zwei Niederlagen sind die Colts voll auf Play-off-Kurs und verstärkten sich nun noch einmal in der Abwehr. Vom Liga-Schlusslicht New York Jets kommt niemand Geringerer als Abwehr-Gigant Sauce Gardner. Der 25-jährige Cornerback ist Indianapolis eine Menge wert. Einerseits schickt man im Tausch Wide Receiver Adonai Mitchell in den Big Apple, und zusätzlich erhalten die Jets noch zwei Erstrunden-Draft-Picks aus Indianapolis.

© Getty

Gardner verabschiedete sich von seinen Fans via X (ehemals Twitter) mit den Worten "New York, es war echt" und will sich nun auf die Chance konzentrieren, einen Super Bowl zu gewinnen. Während der Colts-Deal die absolute Sensation ist, gab es auch einige andere Top-Transfers.

Die letzten NFL-Trades im Überblick

Dre'Mont Jones (Edge) von Tennesse Titans zu Baltimore Ravens

Jalen Philipps (Edge) von Miami Dolphins zu Philadelphia Eagles

Logan Wilson (LB) von Cincinnati Bengals zu Dallas Cowboys

Jakobi Meyers (WR) von Las Vegas Raiders zu Jacksonville Jaguars

Rashid Shaheed (WR) von New Orleans Saints zu Seattle Seahawks

Joe Tryon-Shoyinka (DE) von Cleveland Browns zu Chicago Bears

Gardner hat nun aber nicht viel Zeit, sich mit seinen neuen Kollegen einzuspielen. Am Sonntag spielen die Colts gegen die Atlanta Falcons bei der NFL-Premiere in Berlin. Wie viel Spielzeit der neue Superstar da schon haben wird, ist allerdings noch offen.