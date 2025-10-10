Giants-Youngster: Nackt-Jubel mit NFL-Legende nach Sensations-Sieg

Nach vier Siegen zum Start haben die Philadelphia Eagles in der National Football League (NFL) zum zweiten Mal hintereinander verloren. Der Shootingstar Cam Skattebo im Big Apple und eine NFL-Legende feierten den Sensations-Sieg ausgiebig.

Super-Bowl-Sieger Philadelphia Eagles unterlagen ausgerechnet ihren Erzrivalen, den New York Giants, 17:34. Damit ist der Erfolgslauf der Adler gestoppt. Maßgeblich daran beteiligt sind die Shootingstars der Giants, Cam Skattebo und Jaxson Dart.

Die Gastgeber hatten zuvor nur eines von fünf Spielen der laufenden NFL-Saison gewonnen und waren als klarer Außenseiter ins Match gegangen. Spieler der Partie war mit drei Touchdowns und 98 Yards Raumgewinn New Yorks erst 23-jähriger Runningback Cameron Skattebo, ein NFL-Debütant. Auch Jung-Quarterback Dart lieferte eine weitere Talentprobe ab und konnte einen Touchdown-Pass und einen erlaufenen Touchdown verbuchen.

Nackt-Party mit NFL-Legende

Im Anschluss wurde der Sensations-Coup ausgiebig gefeiert. Im anschließenden Interview waren Skattebo und Dart vor den jubelnden Giants-Fans bei den Amazon-Experten rund um Ryan Fitzpatrick zu Gast. Dort nahmen die Emotionen überhand.

Lesen Sie auch Vienna Vikings bringen NFL nach Wien Ein besonderes Highlight bieten die Vienna Vikings für alle heimischen NFL-Fans in der laufenden Saison.

Der Spielmacher forderte Kult-Quarterback Fitzpatrick auf, sich auszuziehen, weil Skattebo dann mitziehen würde. Gesagt, getan, und plötzlich feierte der exzentrische Youngster oben ohne mit der NFL-Legende den besonderen Sieg.

In der NFL ist mittlerweile kein Team mehr ungeschlagen. Der Hit der Woche steigt in der Nacht von Sonntag auf Montag (2.20 Uhr), wenn die Kansas City Chiefs gegen die Detroit Lions den schlechten Saisonstart ausmerzen wollen.