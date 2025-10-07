Erste Fotos von Taylor Swift bei Gomez-Hochzeit - und sie trägt ein 32.000-Euro-Kleid

Darauf haben Fans gewartet! Selena Gomez (33) hat erstmals emotionale Bilder von ihrer Hochzeit mit Musikproduzent Benny Blanco (37) veröffentlicht – und an ihrer Seite: ihre beste Freundin Taylor Swift (34). Nun gewährt Selena ihren Followern einen privaten Einblick

Die Bilder sprechen Bände: Auf einem Clip filmt Taylor ihre Freundin, während ein Stylist Selenas Schleier zurechtrückt. Als die Braut sich umdreht, ruft Taylor überwältigt: "Meinst du das jetzt ernst? Schau sie dir an! Oh mein Gott!" Beide kichern, Selena flüstert glücklich in die Kamera: "Ich bin so glücklich, ich werde heiraten. Endlich!" – pure Freude, eingefangen in einem Augenblick.

Auch modisch waren die Aufnahmen ein Highlight. Während Selena in einer eleganten weißen Robe anmutete wie eine Disney-Prinzessin, funkelte Taylor Swift in einem Kleid von Oscar de la Renta – nude, mit glitzerndem Korsett und zartem Tüllrock. Das Luxuskleid stammt aus der neuen Frühjahrs-Kollektion und kostet rund 32.000 Euro. Für Taylor, deren Vermögen auf 1,6 Milliarden US-Dollar geschätzt wird, zweitrangig – wichtiger war ihr der Moment mit ihrer besten Freundin.

Taylor Swift und Selena Gomez © Instagram

Beste Freundinnen

In ihrem Instagram-Posting fand Selena liebevolle Worte für Taylor: "Ich bin gesegnet, dich fast 20 Jahre später an meiner Seite zu haben! Ich liebe dich, Taylor Swift, für immer und ewig." Eine Freundschaft, die im Pop-Business ihresgleichen sucht. Die beiden Künstlerinnen unterstützen sich seit fast zwei Jahrzehnten – durch Höhen und Tiefen, Herzschmerz und Welterfolge.

Mehr lesen:

Mittlerweile haben beide ihr Glück gefunden: Selena als frischgebackene Ehefrau, Taylor an der Seite von NFL-Star Travis Kelce (36), der ihr kürzlich einen Antrag gemacht haben soll. Kein Wunder, dass Fans schon jetzt spekulieren: Wird die nächste Traumhochzeit eine Swift-Hochzeit?

Taylor Swift und Travis Kelce © Instagram

Bis dahin genießen die Follower die rührenden Aufnahmen – Erinnerungen an einen Tag voller Liebe, Lachen und Loyalität.