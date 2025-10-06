Superstar Taylor Swift spricht erstmals über mögliches Karriere-Ende

Taylor Swift dementiert Gerüchte, dass sie nach der geplanten Hochzeit mit Travis Kelce ihre Musikkarriere beenden könnte. Sie spricht offen über Liebe und Arbeit

Taylor Swift, 35, war im Rahmen der Promo-Tour für ihr neues Album "The Life of a Showgirl" bei "BBC Radio 2" zu Gast. Im Gespräch mit Scott Mills, 51, weist sie Spekulationen zurück, dass sie ihre Musikkarriere nach der Hochzeit mit Travis Kelce, 36, beenden könnte. Swift zeigte sich überrascht, als Mills meinte: "Taylor, sag jetzt nicht, dass das dein letztes Album ist." Ihre Antwort lautete klar: "Was? Nein." Die Spekulationen hatten zuletzt unter Fans die Runde gemacht, dass sie nach der Hochzeit Kinder bekommen und mit der Musik aufhören könnte.

Taylor Swift © UniversalMusic

Klare Worte zur Karriere

Sie bezeichnete die Annahmen als "schockierend beleidigende Bemerkung" und fügte hinzu: "Das ist nicht der Grund, warum Menschen heiraten. Damit sie ihren Job kündigen können..." Mills erläuterte: "Ich glaube, die Fans hatten einfach nur Panik." Swift ergänzte augenzwinkernd: "Oh, ich weiß, dass sie es manchmal lieben, in Panik zu geraten."

© Taylor Swift / Instagram

Über ihren Verlobten schwärmte Swift, dass sie ihn liebe, weil er ihre Arbeit schätze und wisse, wie sehr die Musik sie erfülle. "Das Coolste an Travis" sei, dass er "so leidenschaftlich" bei dem sei, was er tue, dass ihre Leidenschaft für Musik und Kunst die beiden verbinde: "Es gibt keinen Moment, in dem er sagen würde: 'Ich bin wirklich verärgert, dass du immer noch Musik machst.'"

Fokus auf neues Album

Swift erzählte außerdem, wie sehr sie sich auf die Hochzeit freue, verriet aber keine Details. Derzeit konzentriere sie sich auf ihr neues Album, danach wolle sie über andere Dinge nachdenken.