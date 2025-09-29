Jubel-Dummi kostet Raimann und den Colts vierten Sieg in NFL

Bernhard Raimann musste am Sonntag mit den Indianapolis Colts die erste Saisonniederlage einstecken, Schuld daran ist aber ein kurioser und unglücklicher Grund.

Mit drei Siegen im Gepäck haben die Indianapolis Colts am Sonntag das SoFi Stadium in Los Angeles betreten und mussten am Ende nach einer knappen 27:20-Niederlage ohne weiteren Erfolg im Gepäck aus Inglewood wieder abreisen. Damit ist das bisherige Überraschungsteam der NFL-Saison am Boden der Realität zurückgekommen.

Eine besonders ungemütliche Rückreise dürfte dabei allerdings Adonai Mitchell gehabt haben. Denn wäre dem 22-Jährigen in seinem zweiten Jahr in der besten Football-Liga der Welt nicht ein folgenschwerer Fehler unterlaufen, hätte alles ganz anders aussehen können.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit beim Stand von 10:13 aus Sicht der Colts ließ der Receiver alle Verteidiger stehen und lief alleine Richtung Endzone der Rams. Es wäre das nächste Erfolgserlebnis für Quarterback Daniel Jones geworden. Der Spielmacher war nach seiner Zeit bei den New York Giants bereits abgeschrieben, vor der Saison wechselte er zum Raimann-Klub und spielte sich in kürzester Zeit in die Herzen der Fans. Mittlerweile hat er sogar schon den Spitznamen "Indiana Jones" erhalten.

Großes Drama statt Riesen-Jubel

Doch genau den Touchdown vor Augen passierte das große Drama. Bereits fünf Meter zuvor, als Mitchell gerade noch zum gefeierten Helden wurde, begann er seinen Jubel. Dabei flog ihm aber der Ball aus der Hand. Er merkte seinen Fehler, doch er überquerte die Endzone ohne Ballbesitz und das Spielgerät kullerte vor seinen Augen ins Aus.

Damit verstummte der Jubel rapide, denn laut Regel bedeutet das einen Touchback. Damit erhielten die Rams den Ball zurück und der Touchdown wurde aberkannt. Am Ende fehlte den Colts genau dieser Touchdown zum Unentschieden, allerdings hätte sich auch der Spielverlauf mit der Colts-Führung gravierend geändert. Nun will man nächste Woche gegen die Las Vegas Raiders zurück auf die Erfolgsspur und vor den eigenen Fans "Indiana Jones" wieder jubeln lassen.