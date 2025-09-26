Unsere Flag-Football-Nationalteams lösen WM-Ticket

Österreichs Flag-Football-Nationalteams sind bei der Europameisterschaft in Paris ins Halbfinale gestürmt und spielen am Samstag um die Medaillen.

Die Frauen-Auswahl fertigte am Freitag im Viertelfinale die Ukraine mit 47:7 ab, die Männer zogen mit einem 42:19-Erfolg gegen Slowenien nach. Beide hatten zuvor als Gruppensieger die Runde der letzten acht erreicht, die Frauen hatten sich sogar eine 36:40-Niederlage gegen die Schweiz erlauben können.

Beide Teams buchten damit gleichzeitig ihre Tickets für die Flag-WM 2026 in Düsseldorf, bei der die ersten drei Olympia-Startplätze vergeben werden. Die kontaktlose Variante des American Football gibt 2028 in Los Angeles ihr olympisches Debüt, auch NFL-Spieler können in drei Jahren für ihre Nationen antreten.

Österreichs Frauen spielen am Samstag (8.00 Uhr) gegen Spanien, die Männer (9.15 Uhr) gegen Lokalmatador Frankreich um den Finaleinzug bei der EM. Auch die Medal Games werden am Samstag, und zwar im Laufe des Nachmittags, ausgetragen.