Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie Mörwald kocht
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Sportmix
Unsere Flag-Football-Nationalteams lösen WM-Ticket
© AFBÖ

Bei EM

Unsere Flag-Football-Nationalteams lösen WM-Ticket

26.09.25, 22:04
Teilen

Österreichs Flag-Football-Nationalteams sind bei der Europameisterschaft in Paris ins Halbfinale gestürmt und spielen am Samstag um die Medaillen.

Die Frauen-Auswahl fertigte am Freitag im Viertelfinale die Ukraine mit 47:7 ab, die Männer zogen mit einem 42:19-Erfolg gegen Slowenien nach. Beide hatten zuvor als Gruppensieger die Runde der letzten acht erreicht, die Frauen hatten sich sogar eine 36:40-Niederlage gegen die Schweiz erlauben können.

Beide Teams buchten damit gleichzeitig ihre Tickets für die Flag-WM 2026 in Düsseldorf, bei der die ersten drei Olympia-Startplätze vergeben werden. Die kontaktlose Variante des American Football gibt 2028 in Los Angeles ihr olympisches Debüt, auch NFL-Spieler können in drei Jahren für ihre Nationen antreten.

Österreichs Frauen spielen am Samstag (8.00 Uhr) gegen Spanien, die Männer (9.15 Uhr) gegen Lokalmatador Frankreich um den Finaleinzug bei der EM. Auch die Medal Games werden am Samstag, und zwar im Laufe des Nachmittags, ausgetragen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden