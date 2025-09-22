Alles zu oe24VIP
Colton
Bei Highschool-Spiel

Wirbelbruch! Brutalo-Foul schockt die USA

22.09.25, 11:44
Ein brutales Foul beim Highschool-Football sorgt für Entsetzen . Beim Spiel zwischen der Lakeshore High School und Kalamazoo wurde der 15-jährige Colton schwer verletzt. 

Während eines Spielzugs brachte ihn ein deutlich größerer Gegenspieler zu Boden. Doch anstatt nach dem Tackling loszulassen, stürzte sich der Spieler mit vollem Gewicht erneut auf Colton. Augenzeugen hielten die Szene auf Video fest. Wenig später wurde der Jugendliche vom Feld getragen und ins Krankenhaus gebracht. Die Diagnose: zwei Wirbelbrüche.

>> Das brutale Video wurde auf X hochgeladen.

Glücklicherweise gibt es keine Hinweise auf dauerhafte Lähmungen. Colton wird inzwischen zu Hause betreut, doch die Saison ist für ihn beendet. Ob er jemals wieder aufs Feld zurückkehren kann, ist offen. Seine Mutter, die am Spielfeldrand stand, schilderte die Situation als „schrecklich“ und konnte ihren Sohn im ersten Moment nicht einmal erkennen.

Der Vorfall löste landesweit Diskussionen über Härte und Fairness im Jugend-Football aus. Noch ist unklar, ob der verantwortliche Spieler Konsequenzen zu erwarten hat. Klar ist jedoch: Der Sport, ohnehin für seine körperliche Intensität bekannt, muss Wege finden, junge Athleten besser zu schützen.

