AT&S Austria Tech.&Systemtech. 21.600 aktien down -1.82% Andritz AG 59.50 aktien down -0.25% BAWAG Group AG 111.20 aktien down -0.63% CA Immobilien Anlagen AG 23.140 aktien up +1.05% CPI Europe AG 18.550 aktien down -0.27% DO & CO Aktiengesellschaft 221.00 aktien down -0.67% EVN AG 23.400 aktien down -0.64% Erste Group Bank AG 84.75 aktien down -0.59% Lenzing AG 25.100 aktien down -0.99% OMV AG 45.680 aktien down -1.64% Oesterreichische Post AG 29.550 aktien up +0.85% PORR AG 28.300 aktien down -1.39% Raiffeisen Bank Internat. AG 29.980 aktien up +1.63% SBO AG 27.350 aktien up +1.11% STRABAG SE 76.10 aktien down -2.06% UNIQA Insurance Group AG 12.560 aktien down -0.32% VERBUND AG Kat. A 61.30 aktien up +0.82% VIENNA INSURANCE GROUP AG 46.100 aktien down -0.65% Wienerberger AG 26.900 aktien up +0.07% voestalpine AG 29.920 aktien down -0.27%
© Getty Images

55 Milliarden Dollar

Trumps Schwiegersohn und Saudis kaufen Electronic Arts

29.09.25, 16:29
Der Videospiele-Gigant Electronic Arts (EA) wird für 55 Milliarden Dollar von Investoren übernommen. Das Unternehmen hinter Spielen wie "Battlefield" und "EA FC" soll die Börse verlassen.

Der staatliche Investmentfonds von Saudi-Arabien und die Investmentfirma des Schwiegersohns von US-Präsident Donald Trump, Jared Kushner, kaufen den Videospiel-Giganten Electronic Arts, welcher einen Unternehmenswert von 55 Milliarden Dollar (etwa 47 Milliarden Euro) besitzt. Der Deal dürfte einer der größten dieser Art werden.

Von EA kommt unter anderem das Fußball-Spiel "EA FC", das offizielle Formel-1-Spiel, "Madden NFL" und "Battlefield". Schon nach den ersten Berichten am Freitag stieg der Aktienkurs des Unternehmens um rund 15 Prozent. Die neuen Investoren bieten Anteilseignern jetzt 210 Dollar pro Aktie. Das wäre ein Aufschlag von 25 Prozent.

Große Konkurrenz

Nach einem Höhenflug während der Corona-Pandemie kämpft die Videospiel-Industrie derzeit mit Rückgängen. Electronic Arts baute zuletzt in mehreren Runden Arbeitsplätze ab. Vor allem die kostenlos spielbaren Plattformen wie Roblox und Fortnite sind für die klassischen Anbieter von großen Videospielen eine große Konkurrenz.

Die Kosten für die Entwicklung der Blockbuster-Spiele explodieren derzeit. Sie verschlingen mehrere hundert Millionen Dollar und kosten in der Produktion so viel wie ein Hollywood-Film. Für die Zukunft wird erwartet, dass die Kosten durch den Einsatz Künstlicher Intelligenz gesenkt werden können.

Nicht das erste Videospiel-Unternehmen

Für das saudi-arabische Investmentfonds PIF sind das nicht die ersten Schritte in der Videospiel-Industrie. Sie zählten schon zu den größten Anteilseignern bei Electronic Arts mit einem Anteil von rund zehn Prozent. In diesem Jahr übernahm das Investmentfonds die Entwickler hinter dem beliebten Smartphone-Spiel "Pokemon Go". Ebenfalls steigt auch die Finanzfirma Silver Lake als Investor ein.

