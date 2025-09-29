Trumps Schwiegersohn und Saudis kaufen Electronic Arts

Der Videospiele-Gigant Electronic Arts (EA) wird für 55 Milliarden Dollar von Investoren übernommen. Das Unternehmen hinter Spielen wie "Battlefield" und "EA FC" soll die Börse verlassen.

Der staatliche Investmentfonds von Saudi-Arabien und die Investmentfirma des Schwiegersohns von US-Präsident Donald Trump, Jared Kushner, kaufen den Videospiel-Giganten Electronic Arts, welcher einen Unternehmenswert von 55 Milliarden Dollar (etwa 47 Milliarden Euro) besitzt. Der Deal dürfte einer der größten dieser Art werden.

Von EA kommt unter anderem das Fußball-Spiel "EA FC", das offizielle Formel-1-Spiel, "Madden NFL" und "Battlefield". Schon nach den ersten Berichten am Freitag stieg der Aktienkurs des Unternehmens um rund 15 Prozent. Die neuen Investoren bieten Anteilseignern jetzt 210 Dollar pro Aktie. Das wäre ein Aufschlag von 25 Prozent.

Große Konkurrenz

Nach einem Höhenflug während der Corona-Pandemie kämpft die Videospiel-Industrie derzeit mit Rückgängen. Electronic Arts baute zuletzt in mehreren Runden Arbeitsplätze ab. Vor allem die kostenlos spielbaren Plattformen wie Roblox und Fortnite sind für die klassischen Anbieter von großen Videospielen eine große Konkurrenz.

Die Kosten für die Entwicklung der Blockbuster-Spiele explodieren derzeit. Sie verschlingen mehrere hundert Millionen Dollar und kosten in der Produktion so viel wie ein Hollywood-Film. Für die Zukunft wird erwartet, dass die Kosten durch den Einsatz Künstlicher Intelligenz gesenkt werden können.

Nicht das erste Videospiel-Unternehmen

Für das saudi-arabische Investmentfonds PIF sind das nicht die ersten Schritte in der Videospiel-Industrie. Sie zählten schon zu den größten Anteilseignern bei Electronic Arts mit einem Anteil von rund zehn Prozent. In diesem Jahr übernahm das Investmentfonds die Entwickler hinter dem beliebten Smartphone-Spiel "Pokemon Go". Ebenfalls steigt auch die Finanzfirma Silver Lake als Investor ein.