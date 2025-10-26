Alles zu oe24VIP
Nick Mangold
© Getty

Große Trauer

Jede Hilfe kam zu spät: NFL-Legende Nick Mangold stirbt mit 41 Jahren

26.10.25, 17:44
Teilen

Die NFL und alle Football-Fans trauern um eine absolute Legende: Nick Mangold ist im Alter von 41 Jahren an einer Nierenkrankheit gestorben. 

Der langjährige Center der New York Jets ist im Alter von nur 41 Jahren an einer seltenen Nierenkrankheit gestorben. Vor einer Woche bat er noch seine Fans um Hilfe. Die Jets haben ihm zu Ehren auf ihren Social Media Kanälen das Profilbild auf seine Nummer 74 geändert. 

"2006 wurde bei mir ein genetischer Defekt diagnostiziert, der zu einer chronischen Nierenerkrankung geführt hat." Nach einem schwierigen Sommer musste sich der ehemalige NFL-Spieler einer Dialyse unterziehen, während er auf eine passende Spenderniere warten musste.

Bewegende Abschiedsworte

"Ich wusste immer, dass dieser Tag kommen würde, aber ich dachte, ich hätte mehr Zeit", schrieb Mangold weiter. Doch der Aufruf um Hilfe kam zu spät, es kam zu Komplikationen, denen er nun erlegen ist. "Nick war mehr als ein legendärer Center. Er war der Herzschlag unserer Offensive Line für ein Jahrzehnt und ein beliebtes Teammitglied, dessen Führungsqualität und Härte eine Jets-Ära geprägt hat", schrieb Jets-Besitzer Woody Johnson.

"Ich bin dankbar für meine Familie, die mich immer unterstützt hat. Diese Situation hat mir gezeigt, wie viel Glück ich habe, so großartige Familie, Freunde und eine wunderbare Community hinter mir zu wissen", schrieb Mangold noch vergangene Woche. In seiner Karriere absolvierte er 171 Spiele für die Jets und wurde sieben Mal in den Pro Bowl gewählt. Bis zuletzt lebte er ganz in der Nähe des Stadions.

