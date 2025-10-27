Alles zu oe24VIP
raimann
© getty

Wiener Power:

Raimann rockt die NFL - Playoffs in Reichweite

27.10.25, 00:46 | Aktualisiert: 27.10.25, 11:35
Bernhard Raimann rockt die NFL: Seine Indianapolis Colts haben die Tennessee Titans mit 38:14 besiegt. Der Wiener blockte wieder fehlerfrei - sein Team ist das beste der Liga mit sieben Siegen in acht Spielen.

Bernhard Raimann feiert den nächsten Coup in der NFL. Seine Indianapolis Colts zerlegten die Tennessee Titans mit 38:14. Die Colts sind jetzt das Top-Team der Liga - sieben Siege in acht Spielen sprechen eine klare Sprache.

Raimann steht vor historischem Meilenstein

Der 28-jährige Wiener könnte seine erste Playoff-Teilnahme schaffen. Beim Kantersieg zeigte er wieder eine fehlerfreie Leistung. Seine Offensive-Line ist aktuell die beste der gesamten NFL.

Colts-Offensive spielt sich in Rage

Runningback Jonathan Taylor war einfach nicht zu stoppen. Zum vierten Mal diese Saison warf er drei Touchdowns. Quarterback Daniel Jones komplettierte das Bild mit drei Touchdown-Pässen.

Nächste Herausforderungen warten

Jetzt geht es gegen die Pittsburgh Steelers mit Star-Quarterback Aaron Rodgers. Im November folgt dann ein Spiel in Berlin gegen Atlanta Falcons. Für Raimann könnte diese Saison zum echten Karriere-Höhepunkt werden.

