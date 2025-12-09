Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 32.100 aktien up +0.63% Andritz AG 64.05 aktien down -0.85% BAWAG Group AG 120.70 aktien down -0.49% CA Immobilien Anlagen AG 23.220 aktien down -0.17% CPI Europe AG 15.130 aktien up +0.73% DO & CO Aktiengesellschaft 194.20 aktien up +0.21% EVN AG 27.100 aktien equal +0% Erste Group Bank AG 97.20 aktien up +0.67% Lenzing AG 22.400 aktien down -3.86% OMV AG 47.520 aktien down -0.04% Oesterreichische Post AG 30.900 aktien down -0.32% PORR AG 32.150 aktien down -0.92% Raiffeisen Bank Internat. AG 35.580 aktien up +1.95% SBO AG 27.950 aktien down -1.76% STRABAG SE 79.40 aktien up +0.13% UNIQA Insurance Group AG 15.080 aktien up +1.34% VERBUND AG Kat. A 62.85 aktien down -0.24% VIENNA INSURANCE GROUP AG 55.40 aktien up +5.52% Wienerberger AG 28.500 aktien down -2.33% voestalpine AG 37.240 aktien down -2%
  1. oe24.at
  2. Business
  3. Manager
Vorstandschef des Faserherstellers Lenzing, Rohit Aggarwal

Paukenschlag

Lenzing-CEO Aggarwal geht schon Ende Jänner 2026

09.12.25, 11:38
Teilen

Aus "persönlichen Gründen" wirft Lenzing-Boss das Handtuch. Ein Nachfolger ist noch nicht gefunden. Das Vorstandsteam soll von vier auf drei verkleinert werden. Zudem werden 600 Jobs gestrichen.

Der Vorstandschef des Faserherstellers Lenzing, Rohit Aggarwal, legt mit Ende Jänner 2026 sein Mandat nieder. Der Schritt passiere "aus persönlichen Gründen", heißt es in einer Aussendung des Unternehmens. Der Aufsichtsrat sei bereits auf der Suche nach einem Nachfolger und werde "zum gegebenen Zeitpunkt über eine Neubesetzung informieren". Der aktuell vierköpfige Lenzing-Vorstand soll nach Aggarwals Abgang nurmehr von drei Vorständen geleitet werden.

Heuer weniger Verlust als im Vorjahr

Den Ausblick für 2025 bestätigte der börsennotierte oberösterreichische Konzern unterdessen. Das Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) solle weiter über dem des Vorjahres liegen. Im ersten Dreivierteljahr hatte Lenzing einen Nettoverlust von 105 Mio. Euro geschrieben, nach einem Minus von rund 111 Mio. Euro in der Vergleichsperiode 2024. In den ersten neun Monaten stieg das EBITDA um gut 29 Prozent auf rund 340 Mio. Euro. 

Kündigungswelle

Bei Lenzing sollen in den kommenden Monaten hunderte Jobs abgebaut werden, die Mitarbeiter haben dagegen protestiert, das Management will "nötige Einsparungen" erreichen.

Der börsennotierte Faserhersteller Lenzing will am Standort in Oberösterreich 300 Jobs in der Verwaltung abbauen - davon 250 noch bis Jahresende - sowie 300 weitere im Lauf der nächsten zwei Jahre. Das teilte das Unternehmen nach der Aufsichtsratssitzung am Montag mit. Man wolle "vor allem die administrativen Funktionen schlanker und effizienter gestalten" und erwarte sich ab 2026 jährliche Einsparungen in Höhe von mindestens 25 Mio. Euro, ab Ende 2027 von 45 Mio. Euro.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden