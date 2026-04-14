Hopfen rein, Sommer an: Inselbier von Bürgermeister Ludwig eingebraut

Auch in diesem Jahr beteiligte sich der Wiener Bürgermeister wieder persönlich an der Hopfenbeigabe.

Für das allseits beliebte Donauinselfest wird heuer erneut eine spezielle Biersorte gebraut. Unter dem Motto "Sommer an!" soll das Inselbier den Auftakt in die warme Jahreszeit begleiten. Die limitierte Edition wird traditionell exklusiv für das Festival produziert, das heuer von 3. bis 5. Juli stattfinden wird. Das Inselbier gilt als fixer Bestandteil des Donauinselfests.

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Beim Einbrauen des "Session Pils“ übernahm Bürgermeister Dr. Michael Ludwig wie in den vergangenen Jahren die Zugabe des Hopfens. Unterstützt wurde er dabei von Florian Hochebner und Tobias Frank, den Geschäftsführern der Ottakringer Brauerei. Frank ist zudem als erster Braumeister des Unternehmens tätig.

Ein Stück gelebte Wiener Wirtschaft

"Das Inselbier ist für mich längst mehr als ein Bier – es ist ein Stück gelebter Wiener Wirtschaft, aus einem Wiener Betrieb, der seit fast 190 Jahren sinnbildlich für einen starken Wirtschaftsstandort steht. Und gemeinsam mit dem Donauinselfest, das drei Tage lang Musik und ein vielfältiges Rahmenprogramm bei freiem Eintritt bietet, läutet es auch heuer einen unvergesslichen Sommer für alle Wienerinnen und Wiener ein", betont Bürgermeister Ludwig.

"Das Donauinselfest steht wie kaum ein anderes Event für unbeschwerte Sommertage, Musik und gemeinsames Erleben. Genau dieses Lebensgefühl wollten wir mit unserem Inselbier einfangen. Dass wir das Inselbier jedes Jahr in limitierter Auflage in unserem Brauwerk entwickeln, gibt uns die Freiheit, immer wieder neue Impulse zu setzen. Für uns ist es deshalb mehr als ein Produkt – es ist ein Stück Donauinselfest zum Anstoßen und Genießen", ergänzt Florian Hochebner, Geschäftsführer der Ottakringer Brauerei.