Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Kultur
Wolf Haas, Giulia Enders und rocken die Buchcharts
© Rainer lglar

Bestsellerliste 2025

Wolf Haas, Giulia Enders und rocken die Buchcharts

02.01.26, 11:51
Teilen

"Wackelkontakt" von Wolf Haas war 2025 das meistgelesene Buch Österreichs. Bei den Sachbüchern holt Giulia Enders Platz 1, „Gregs Tagebuch 20“ begeisterte die Kinder. 

Pünktlich zum Jahreswechsel liefert der Hauptverband des Österreichischen Buchhandels eine Übersicht über die Top Ten des Jahres 2025 in den Kategorien Belletristik Hardcover, Sachbuch Hardcover sowie Kinder- und Jugendbuch (Ermittlungszeitraum: 1.1. bis 31.12.2025).

Wolf Haas
© Rainer Iglar

Paukenschlag: Neujahrskonzert schafft nur mehr 839.000 Zuseher

Mega-Hype um „Aufputzt is‘“ – schon Platz 4 der ewigen Bestenliste!

Jennifer Lopez lieferte Neujahrskonzert voll Sex

Fitzek
© Marcus Höhn

An der Spitze steht Wolf Haas, der mit seinem sowohl für den Österreichischen als auch für den Leipziger Buchpreis nominierten Roman "Wackelkontakt" das meistverkaufte Buch des Jahres vorgelegt hat. Dahinter folgen sein deutscher Kollege Sebastian Fitzek mit "Der Nachbar" und der US-amerikanische Thriller-Autor Dan Brown mit "The Secret of Secrets". Als weitere Österreicher landeten Daniel Glattauer mit "In einem Zug" (Platz 4), Klaus Eckel mit "In meinem Kopf möchte ich nicht wohnen" (Platz 5) und Vea Kaiser mit "Fabula Rasa oder Die Königin des Grand Hotels" (Platz 10) in den Charts.

Das sind die erfolgreichsten Bücher 2025:

  • 1. Wolf Haas, Wackelkontakt
  • 2. Sebastian Fitzek, Der Nachbar
  • 3. Dan Brown, The Secret of Secrets
  • 4. Daniel Glattauer, In einem Zug
  • 5. Klaus Eckel, In meinem Kopf möchte ich nicht wohnen

Giulia Enders
© Julia Sellmann

Auf dem Sachbuchmarkt punkteten auf den ersten drei Plätzen Giulia Enders mit "Organisch" sowie Johannes Huber und Elisabeth Gürtler mit "Hirnfit bis 100" und Johannes Huber und Yasmina Kobza mit "Weltwissen Heilung". Die Bände 19 und 20 von "Gregs Tagebuch" von Jeff Kinney dominieren die Kinder- und Jugendbuch-Rangliste, auf Platz 3 landete hier der erste Band von "Das kleine Böse Buch" von Magnus Myst.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden