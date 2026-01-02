Wolf Haas, Giulia Enders und rocken die Buchcharts

"Wackelkontakt" von Wolf Haas war 2025 das meistgelesene Buch Österreichs. Bei den Sachbüchern holt Giulia Enders Platz 1, „Gregs Tagebuch 20“ begeisterte die Kinder.

Pünktlich zum Jahreswechsel liefert der Hauptverband des Österreichischen Buchhandels eine Übersicht über die Top Ten des Jahres 2025 in den Kategorien Belletristik Hardcover, Sachbuch Hardcover sowie Kinder- und Jugendbuch (Ermittlungszeitraum: 1.1. bis 31.12.2025).

An der Spitze steht Wolf Haas, der mit seinem sowohl für den Österreichischen als auch für den Leipziger Buchpreis nominierten Roman "Wackelkontakt" das meistverkaufte Buch des Jahres vorgelegt hat. Dahinter folgen sein deutscher Kollege Sebastian Fitzek mit "Der Nachbar" und der US-amerikanische Thriller-Autor Dan Brown mit "The Secret of Secrets". Als weitere Österreicher landeten Daniel Glattauer mit "In einem Zug" (Platz 4), Klaus Eckel mit "In meinem Kopf möchte ich nicht wohnen" (Platz 5) und Vea Kaiser mit "Fabula Rasa oder Die Königin des Grand Hotels" (Platz 10) in den Charts.

Das sind die erfolgreichsten Bücher 2025:

1. Wolf Haas, Wackelkontakt

2. Sebastian Fitzek, Der Nachbar

3. Dan Brown, The Secret of Secrets

4. Daniel Glattauer, In einem Zug

5. Klaus Eckel, In meinem Kopf möchte ich nicht wohnen

Auf dem Sachbuchmarkt punkteten auf den ersten drei Plätzen Giulia Enders mit "Organisch" sowie Johannes Huber und Elisabeth Gürtler mit "Hirnfit bis 100" und Johannes Huber und Yasmina Kobza mit "Weltwissen Heilung". Die Bände 19 und 20 von "Gregs Tagebuch" von Jeff Kinney dominieren die Kinder- und Jugendbuch-Rangliste, auf Platz 3 landete hier der erste Band von "Das kleine Böse Buch" von Magnus Myst.