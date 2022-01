Russland kündigt großangelegte Marinemanöver an

Rund 10.000 Soldaten sollen am Mannöver teilnehmen

Inmitten der Spannungen mit der Ukraine und ihren westlichen Partnern hat Russland großangelegte Marinemanöver in Atlantik, Arktis, Pazifik und Mittelmeer angekündigt. An den für Jänner und Februar geplanten Übungen seien insgesamt mehr als 140 Schiffe, mehr als 60 Flugzeuge und etwa 1000 Stück anderer militärischer Ausrüstung beteiligt, teilte das russische Verteidigungsministerium nach Angaben russischer Nachrichtenagenturen am Donnerstag mit.

Demnach sollen etwa 10.000 Soldaten an dem Manöver teilnehmen.