Austropop-Sensation: beim Abschied von Opus sind ab heute auch STS dabei.

Am 3. Juni 2012 standen Gert Steinbäcker, Günter Timischl und Schiffkowitz, also STS, in der Grazer Stadthalle das letzte Mal gemeinsam auf der Bühne.

STS-Comeback bei Opus-Finale

Heute gibt’s das große Comeback in der Grazer Oper. Gastauftritt beim Finale von Opus. „Schiffkowitz hat deshalb schon nach dem Koffer mit den Millionen gefragt“, lacht Opus-Chef Ewald Pfleger über die von ihm initiierte Sensations-Reunion. Timischl leidet an einer Arthrose im Schultergelenk. Deshalb gaben STS 2014 den Abschied bekannt.

Überzeugung

Für ihre Freunde von Opus treten STS jetzt aber doch noch zwei Mal auf. Auch morgen beim allerletzten Konzert nach 48 Hit-Jahren. „Timischl war natürlich schwerer zu kriegen. Aber der hat ja früher sogar bei uns auf Tour mitgespielt. So konnte ich ihn überzeugen, beim Opus-Abschied doch mitzufeiern.“

Gäste

Neben STS holen Opus bei den beiden Abschieds-Konzerten u. a. auch Reinhold Bilgeri, Maria Bill oder Willi Resetarits auf die Bühne. „Das wird das längste Konzert unserer Karriere. Das nehmen wir natürlich auch für eine Live-CD und DVD auf!“