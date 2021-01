30 Personen randalierten an Silvester am Reumannplatz

Eine Gruppe von 20-30 Personen zog eine Spur der Verwüstung – sie schossen verbotene Pyrotechnik – Köperverletzungen und Vandalismus.

Wien. Etwa 20-30 Personen randalierten in der Silvesternacht am Reumannplatz im 10. Bezirk. Die Polizei war im Großeinsatz vor Ort. Ein Video zeigt, wie die Personen eine Spur der Verwüstung legen. Sie schossen illegale Pyrotechnik ab, es gab Körperverletzungen und Vandalismus – so schlugen sie etwa eine Auslagenscheibe eines Juweliers ein.

© Leserreporter

Mehr dazu in Kürze ...