× Glamour-Abend: Ariana Grande, Salma Hayek & Co. zeigen sich in Bestform

Ein neuer Tag, ein neuer roter Teppich. Obwohl die Award-Saison offiziell noch gar nicht begonnen hat, üben sich die Stars bereits in Bestform. Bei den WSJ. Magazine Innovator Awards in New York City zeigten sich Ariana Grande, Reese Witherspoon, Salma Hayek und Co. von ihrer stilvollsten Seite.

Das WSJ. Magazine ehrte am Dienstag, den 29. Oktober, herausragende Persönlichkeiten aus den Bereichen Unterhaltung, Technik, Design und Sport. Bei der 14. jährlichen Preisverleihung, die im Museum of Modern Art in New York City stattfand, wurden unter anderem Wicked-Regisseur Jon M. Chu, Designer Marc Jacobs, Saturday Night Live, Apple-CEO Tim Cook und Musikerin Charli xcx ausgezeichnet. Zu den prominenten Gästen zählten Emily Ratajkowski, Penélope Cruz und viele weitere Stars.

Salma Hayek und Penélope Cruz © Getty Images × Salma Hayek und Penélope Cruz zeigten ihre enge Freundschaft auf dem roten Teppich, posierten Arm in Arm und hielten sogar Händchen, während sie herzlich in die Kameras lächelten. Die beiden lernten sich Anfang der 2000er Jahre in Los Angeles kennen und verbanden sich sofort über ihre mexikanischen und spanischen Wurzeln sowie ihre ersten Schritte in Hollywood.

Red-Carpet-Debüt: Jennifer Lawrence zeigt erstmals Babybauch Mittwochabend setzte Jennifer Lawrence ihren süßen Babybauch zum ersten Mal am Red Carpet in Szene.

Cruz strahlte in einem figurbetonten, funkelnden Silberkleid mit drapiertem Dekolleté und einem gewagten, oberschenkelhohen Schlitz, der ihre eleganten Riemchenschuhe perfekt zur Geltung brachte. Salma hingegen zog in einem leuchtend roten Kleid mit tiefem Ausschnitt und einer schlanken, ärmellosen Silhouette alle Blicke auf sich. Reese Witherspoon mit Sohn Deacon Phillippe © Getty Images × Reese Witherspoon durfte sich ebenfalls über besondere Begleitung freuen: Gemeinsam mit ihrem Sohn Deacon Phillippe sorgte sie auf dem roten Teppich für Blitzlichtgewitter. In einem Interview mit dem Magazin „People" verriet die Schauspielerin, dass es ihr „großen Spaß" macht, ihren Sohn an ihrer Seite zu haben. Reese trug ein elegantes Kleid von Maticevski mit schwarzer Schulterpartie und dezenten Rüschendetails, ihre Haare waren glatt gestylt, und sie rundete den Look mit eleganten Riemchen-Absätzen ab. Ariana Grande und Cynthia Erivo © Getty Images × Auch Arina Grande erschien im Doppelpack. Gemeinsam mit ihrem Wicked-Co-Star Cynthia Erivo posierte sie strahlend vor den Kameras. Ariana trug ein weißes, blumenbesticktes Kleid von Vivienne Westwood, während Erivo in einem edlen grau-grünen Ensemble aus der Erdem Spring 2025 Ready-to-Wear Collection über den Teppich schritt. Emily Ratajkowski © Getty Images × Emily Ratajkowski sorgte mit einem ungewöhnlichen Kleid für Aufsehen. Die 33-Jährige trug ein ärmelloses, weißes Minikleid mit schwarzem Schriftzug aus der Frühjahrskollektion 2025 von JW Anderson. Der Aufdruck auf dem Stoff zeigt einen Auszug aus Clive Bells Buch „Art", das bereits 1914 veröffentlicht wurde. Emily überreichte den Innovator Award an Sängerin Charli XCX und entschied sich für das Outfit des britischen Labels, da die beiden sich bei einer früheren JW Anderson-Modenschau kennengelernt hatten. Für ihren Auftritt auf dem roten Teppich wählte die alleinerziehende Mutter schwarze, offene High Heels, während ihre braunen Locken in sanften Wellen über ihre Schultern fielen. Große Star-Power am roten Teppich Auch Sarah Paulson, Lila Moss und viele weitere Stars kamen, um Talente aus der Welt des Fernsehens, des Films, der Technik und der Mode zu ehren.

