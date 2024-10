× Kylie Jenner, Blake Lively und Co.: Großes Schaulaufen bei den CFDA Fashion Awards

Hollywoods größte Stars strahlten gestern auf dem roten Teppich der CFDA Fashion Awards in New York City. An einem Abend, der das Beste der amerikanischen Mode feierte, präsentierten sich Kylie Jenner, Blake Lively und Co. in atemberaubenden Outfits und enttäuschten nicht.

Die CFDA Fashion Awards fanden gestern Abend im renommierten American Museum of Natural History in New York City statt und sie haben es sich zur Aufgabe gemacht, die amerikanische Modedesignbranche zu stärken und einige ihrer kreativen Leistungen zu würdigen.

Zu den Nominierten zählten angesehene Designer wie Marc Jacobs, Jack McCollough und Lazaro Hernandez von Proenza Schouler, Thom Browne, Tory Burch und Willy Chavarria. Ihre beeindruckenden Kreationen schmückten bereits vor der Show den roten Teppich. Zahlreiche Gäste, darunter Stars wie Blake Lively, Kylie Jenner, Paris Hilton und Tyla, präsentierten stolz die Werke der Preisträger und sorgten für ordentlich Blitzlichtgewitter.

Kylie Jenner

Kylie Jenner zog auf dem roten Teppich mit einem spektakulären Outfit alle Blicke auf sich. Die 27-Jährige erschien in einem schwarzen Kleid von Jean Paul Gaultier aus der Frühjahr/Sommer-Kollektion 2023, das vollständig mit Federn besetzt war. Eine elegante Hochsteckfrisur und schwarze Pumps rundeten ihren Look perfekt ab.

Blake Lively

Nach einer kurzen Auszeit vom roten Teppich kehrte die 37-jährige „It Ends with Us“-Schauspielerin am 28. Oktober als Moderatorin zu den CFDA Fashion Awards zurück und setzte dabei neue modische Maßstäbe. Lively entschied sich für einen schlichten aber eleganten Look und trug ein komplett weißes Ensemble: ein Michael Kors-Kleid mit geraffter Taille und hohem Beinschlitz, kombiniert mit einer passenden Jacke. Kristallbesetzte Schuhe und funkelnder Diamantschmuck vollendeten ihren Look.

Paris Hilton und Nicole Richie

Paris Hilton präsentierte sich in einem besonders gewagten und auffälligen Look. Sie trug ein Minikleid von Oscar de la Renta, das mit leuchtend roten Rosen verziert war. Dazu kombinierte sie passende rote Schuhe und eine schimmernde rote Clutch.

Nicole Richie setzte dagegen auf schlichte Eleganz in einem langen, rückenfreien Lederkleid in Schwarz, das sie mit schwarzen Absätzen kombinierte. Gemeinsam mit anderen Größen überreichte sie an diesem Abend den Preis für den amerikanischen Accessoire-Designer des Jahres an Raul Lopez von Luar.

Großes Star-Aufgebot am roten Teppich

Neben Jenner, Lively und Co. erschienen auch viele weitere bekannte Namen zu diesem besonderen Abend, darunter Addison Rae, Katie Holmes und viele mehr.

Mit diesen Looks verliehen die Stars den CFDA Fashion Awards eine große Portion Glamour.