Giorgio Armani: Spektakuläre Show in New York mit Anderson, Shields & Co.

Donnerstagabend präsentierte der 90-Jährige Modezar seine Frühling/Sommer 2025-Kollektion in New York.

Es war Giorgio Armanis erster großer Auftritt in New York seit 2013 – und der italienische Star-Designer enttäuschte kein bisschen. Um seine neuesten Kreationen zu präsentieren lud der Modezar 650 exklusive Gäste in die Park Avenue Armory ein, darunter Hollywood-Größen wie Pamela Anderson und Brooke Shields. Die glamouröse Show markierte nicht nur Armanis triumphale Rückkehr in die amerikanische Modemetropole, sondern auch den bevorstehenden Launch seiner neuen Boutique auf der Madison Avenue.

Giorgio Armani Frühling/Sommer 2025-Kollektion

Armani, der in diesem Jahr seinen 90. Geburtstag feierte und 2025 das 50-jährige Bestehen seines Modehauses begeht, bewies erneut, dass er noch lange nicht an den Ruhestand denkt. Seine Kollektion, die unter dem Motto „In Viaggio“ – auf Reisen – stand, umfasste über 90 Looks für Damen und Herren und nahm die Zuschauer mit auf eine stilvolle Reise. Die Show fand in einer atmosphärischen Kulisse statt, die an einen Bahnhof erinnerte, und Armani schuf mit Café-ähnlichen Tischen ein Stück Italien mitten in der Upper East Side von Manhattan.

Starbesetzte Front Row

Pamela Anderson, Brooke Shields und Amanda Seyfried führten die Riege der prominenten Gäste an. Die ehemalige „Baywatch“-Ikone zog erneut alle Blicke auf sich, indem sie sich wieder völlig ungeschminkt auf dem roten Teppich zeigte und damit ihre natürliche Schönheit in den Vordergrund stellte. Brooke Shields strahlte in einem figurbetonten schwarzen Samtanzug, der mit funkelnden Strassdetails veredelt war, und Amanda Seyfried sorgte mit einem schwarzen Blazer mit floralen Stickereien für einen Wow-Look.

Auch viele weitere Stars und bekannte Gesichter wie „Gossip Girl“-Star Penn Badgley, It-Girl Nicky Hilton Rothschild und Sängerin Lily Allen ließen sich die Show nicht entgehen und nahmen in der Front Row Platz.