× Fashion, Glamour und Stars bei den Vienna Awards 2024

Unter dem Motto "Together we are one" wurden am Mittwoch, den 16. Oktober die Vienna Awards für Fashion & Lifestyle in der Hofburg verliehen.

Mittwochabend war es wieder so weit: Das wohl glamouröseste Fashion-Event des Jahres zog erneut das Who’s Who der Modewelt in den Zeremoniensaal der Wiener Hofburg. Auch in diesem Jahr zählten prominente Persönlichkeiten wie Sylvie Meis, Guido Maria Kretschmer und Nadine Mirada zu den Gästen. Durch den Abend führte die charmante TV-Moderatorin Janin Ullmann. Glamouröse Looks und große Emotionen Ein besonderer Höhepunkt der Gala-Nacht war der Auftritt von Stargast Kiera Chaplin. MADONNA-Co-Herausgeberin Daniela Schimke überreichte der Enkelin der Filmlegende Charlie Chaplin (1889-1977) den Preis als "Iconic Business Woman of the Year". Für Aufsehen sorgte auch Fernsehstar Sylvie Meis, die in einer atemberaubenden Robe erschien und ein echtes Fashion-Highlight setzte. Als Stilikone des Abends wurde sie mit dem Titel "Style Icon of the Decade" ausgezeichnet. "Ich arbeite seit vielen Jahren in diesem Business, und eine solche Auszeichnung ist etwas ganz Besonderes", erklärte Meis, die immer wieder gerne in Wien zu Gast ist. Star-Gäste bei den Vienna Awards 2024 1/12

Aber auch viele weitere prominente Persönlichkeiten verwandelten den roten Teppich in eine modische Bühne. Gastgeberin Majan Firouz, Designer Guido Maria Kretschmer, Influencer Riccardo Simonetti, TV-Star Frauke Ludowig und Content Creatorin Farina Opoku beeindruckten mit atemberaubenden Wow-Looks. Modisch wurde der Abend von zwei Fashion-Shows gekrönt. Designerin Sabrina Stadlober präsentierte eine einzigartige Kollektion, die mit eleganten Schnitten und raffinierten Details alle Blicke auf sich zog. Ebenso begeisterten die Designerinnen des Labels Epic Couture mit einer Show, die innovative und kunstvolle Mode in Szene setzte, und das Publikum zum Staunen brachte.