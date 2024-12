So vielseitig ist der Pantone-Farbtrend "Mocha Mousse"

Das kommende Jahr steht unter dem Stern „Mocha Mousse“. Das hat Pantone Donnerstagabend verkündet. Der Farbton 12-1230 soll den Zeitgeist perfekt einfangen: ein warmes, elegantes Braun, das die Farbe „Peach Fuzz“ von 2024 ablöst.

Unser erster Gedanke: "Mocha Mouse" klingt nach einem Braunton, der an Kakao, Schokolade und Kaffee erinnert. Sehr lecker. Wir haben uns erst einmal ein Schoko-Mousse gegönnt, nach den News. Aber die Farbe fängt tatsächlich noch viel mehr ein als die Kulinarik, denn sie hat etwas Beruhigendes und gleichzeitig Luxuriöses.

"Das könnte eine süße Leckerei sein, ein Spaziergang in der Natur – die Idee ist, persönlichen Komfort und Genuss zu finden“, erklärt Laurie Pressman, Vizepräsidentin des Pantone Color Institute. Kein Wunder, dass man die Farbe im letzten Jahr so oft auf Laufstegen und in Looks von Fashion-Influencern gesehen hat.





So vielseitig ist der Farbtrend

"Mocha Mousse" ist jetzt schon der Star der Frühjahr/Sommer-Kollektionen 2025 – und das völlig zu Recht! Designer:innen haben sich offenbar schockverliebt in den soften Farbton und packen ihn in alles, was schmeichelt: fließender Seidensatin, butterweiches Leder, fluffiges Wildleder – Hauptsache, es fühlt sich so gut an, wie es aussieht.

Lee Eiseman, die Geschäftsführerin vom Pantone Color Institute, bringt’s auf den Punkt: "Wir hätten ihn als erdige Farbe bezeichnen können, aber in einer seidigen Textur erhält er eine völlig neue Wirkung." Die Farbe hat so eine ganz natürliche, wohltuende Ausstrahlung.

"Wir nennen es eine sensorische Wärme, weil sie die Sinne wärmt; wenn wir eine Farbe wie 'Mocha Mousse' betrachten, können wir den warmen, köstlichen Duft von Schokolade förmlich riechen – wir können ihn fast schon schmecken –, und zusätzlich sagt uns unser Auge, dass diese Farbe eine natürliche, spürbare Wärme ausstrahlt."