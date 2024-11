Jennifer Lopez: Heißer Auftritt mit gewagten Cut-outs

J.Lo sorgte wieder mit einem großartigen Styling-Moment für einen Wow-Look am Red-Carpet.

Mit ihrem legendären türkisfarbenen Versace-Kleid schrieb Jennifer Lopez damals Modegeschichte. Zur Premiere von "Wicked" in Los Angeles zeigte sie sich jetzt in einem ähnlich aufreizenden Look und zog – wie nicht anders zu erwarten – wieder mal alle Blicke auf sich.

J.Lo: Heißer Auftritt bei Premiere

Für den besonderen Anlass wählte Jennifer Lopez ein Neckholderkleid von Couture-Designer Zuhair Murad, das mit funkelnden Edelsteinen verziert war. Der hohe Beinschlitz verlieh der Robe das gewisse Etwas und lenkte den Blick auf J. Lo's durchtrainierte Beine. Die raffinierten Cut-Outs an der Taille gewährten einen Blick auf ihren beeindruckenden Sixpack und bewiesen: Mit 55 Jahren ist die Mode-Ikone fitter denn je!

© Getty Images ×

Mit goldenem Schmuck, glitzerndem Make-up und einer perfekt sitzenden Dutt-Frisur rundete Jennifer Lopez ihren Glamour-Look bis ins kleinste Detail ab. Die Trennung von Ben Affleck scheint ihr jedenfalls keinen Abbruch getan zu haben – als Single strahlte J.Lo am roten Teppich wie nie zuvor.

© Getty Images ×

Obwohl sie in "Wicked" selbst keine Rolle spielt, trat die Sängerin und Schauspielerin bei der Premiere dennoch auf wie eine Hauptdarstellerin. In Österreich ist die Musical-Verfilmung ab dem 12. Dezember auf der Leinwand zu sehen und verspricht, ein Highlight der Vorweihnachtszeit zu werden.