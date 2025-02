New York Fashion Week: Drei Designer retten die Modewoche

Die NYFW setzte sich am 10. Februar 2025 mit einer Reihe hochkarätiger Designer fort, die ihre neuesten Herbst-/Winter-Kollektionen präsentierten. Zu den Highlights zählten die Shows von Tory Burch, Carolina Herrera und Coach, die mit mutigen Statements und einer prominenten Front Row beeindruckten.

Bevor das große Schaulaufen in den Mode-Metropolen London, Mailand und Paris beginnt, versammelt sich die Modewelt traditionell in New York. Hier werden bis zum 11. Februar die neuesten Herbst/Winter-Kollektionen der besten amerikanischen Designer präsentiert. In diesem Jahr geriet die New York Fashion Week allerdings etwas ins Hintertreffen: Die ersten Tage der Modewoche wurden von den Critics Choice Awards und dem Super Bowl überschattet, sodass die Aufmerksamkeit vieler Modefans und Medien zunächst anderswo lag. Doch gerade als viele befürchteten, dass New York seinen Ruf als Modemetropole verliert, traten drei herausragende Designer auf und bewiesen, dass die Stadt nach wie vor ein Hotspot für kreative, inspirierende und zukunftsweisende Mode ist.

Wir werfen einen Blick auf die Highlights der New York Fashion Week:

COACH

Designer Stuart Vevers erklärte nach seiner Show, dass der Schlüssel zu zeitgemäßer Mode darin liege, der jungen Generation zuzuhören - und das geling ihm, wie keinem anderen! Die Coach-Show war der Inbegriff von Gen-Z-Coolness. Die Models auf dem Laufsteg hätten direkt von den Straßen New Yorks stammen können. Lederjacken, bunte Sonnenbrillen und Plüschtier-Accessoires sorgten für jede Menge Vintage-Vibes. Baggy Jeans schleiften über abgenutzte Sneaker und vermittelten eine rebellische Atmosphäre.

TORY BURCH

Tory Burch verlieh Sportswear in ihrer Herbst-/Winter-Kollektion einen modernen Twist. Die Designerin setzte auf übertriebene Formen, ungewöhnliche Details und unkonventionellen Kombinationen. Die Kollektion zeichnete sich durch zahlreiche Layering-Looks aus: Pullover wurden über Mäntel drapiert, Hemden blitzten unter Strickwaren hervor und Oversized-Blazer vervollständigten das Bild. Besonders auffällig waren neu interpretierte Trainingshosen aus gebürsteter Wolle und Baumwolle, die mit Blazern und Pullovern kombiniert wurden. Außerdem wurde die Show von einer prominenten Front Row begleitet: Schauspielerinnen Amanda Seyfried, Jodie Turner-Smith und Alexandra Daddario saßen Seite an Seite mit Sängerin Ciara und Ikone Martha Stewart.

CAROLINA HERRERA

Für die Carolina Herrera Show verwandelte Wes Gordon ein leeres Büro im 48. Stock des Solow Buildings mit Blick auf den verschneiten Central Park in einen Wintergarten und ließ 3.000 kirschrote Ranunkeln aus dem Boden sprießen. Auch seine Kollektion bewies, dass Blumen nicht nur für den Frühling und Sommer reserviert sind. Der Chefdesigner schaffte es, blumige Akzente stilvoll in die Herbst-/Winter-Kollektion zu integrieren. Kräftige Farben, florale Stickereien und Blumenprints wurden mit eleganten Silhouetten kombiniert, die die Weiblichkeit betonten, ohne dabei an Modernität einzubüßen.