BAFTAs 2025: Zwischen Glamour-Looks und Fashion-Fails

Gestern wurden die BAFTAs verliehen – die britischen Oscars, wenn man so will. Stars strahlten auf dem roten Teppich und feierten nicht nur Preise, sondern auch ihre Looks. Denn sind wir ehrlich: Award-Shows sind die perfekte Ausrede, um sich in Schale zu werfen – und die BAFTAs waren keine Ausnahme

Die Award-Season geht in die nächste Runde: Am Sonntagabend wurden in Großbritannien zum 78. Mal die BAFTAs verliehen – ein Abend, an dem die größten Talente des britischen Films und internationale Stars zusammenkommen. Besonders mit Spannung erwartet wurde die diesjährige Verleihung, denn Hollywood-Größen wie Demi Moore, Cynthia Erivo und Selena Gomez zählten zu den Nominierten. Mit so viel Starpower war klar: Glanz und Glamour sind am roten Teppich vorprogrammiert.

BAFTAs 2025: Die Hingucker-Looks vom roten Teppich

Der rote Teppich der BAFTAs 2025 war ein einziges Fashion-Feuerwerk – pure Eleganz, gepaart mit Star-Appeal. Demi Moore, Zoe Saldaña & Co. brachten Hollywood-Glam nach Großbritannien und bewiesen, dass die BAFTAs längst auch ein Mode-Highlight sind.

Selena Gomez zog alle Blicke auf sich in einem maßgeschneiderten, perlenbesetzten Kleid von Schiaparelli, das mit einem schulterfreien schwarzen Mieder und einem silbern schimmernden Rock verzauberte. Das atemberaubende Design war über und über mit Pailletten, Kristallen und Strasssteinen verziert – ein echter Hingucker.

Auch Pamela Anderson sorgte für Aufsehen in einem bodenlangen, schneeweißen Kleid mit Carmen-Ausschnitt und Schleppe. Ihr natürlicher No-Make-up-Look unterstrich die mühelose Schönheit des Ensembles und machte ihren Auftritt zu einem der stilvollsten des Abends.

Viele Grusel-Looks am Red Carpet

Doch nicht alle trafen mit ihrer Outfitwahl ins Schwarze – einige Looks sorgten eher für Stirnrunzeln als für Bewunderung. Während sich viele Stars in eleganten Ensembles präsentierten, entschieden sich andere für gewagte Kombinationen, die mehr an ein Faschingsfest als an eine glamouröse Award-Show erinnerten.

Insgesamt boten die BAFTAs 2025 nicht nur große Filmkunst, sondern auch unvergessliche Fashion-Momente!