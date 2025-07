"Labubu" - DAS steckt hinter dem Fellmonster-Hype

Doch der Schein trügt: Hinter der süßen Optik steckt ein Sammlertrend, der längst über Asien hinausgewachsen ist. Auch in Österreich greifen immer mehr Menschen zu den geheimnisvollen Boxen – in der Hoffnung, ein seltenes Exemplar zu ergattern.

Labubu ist eine Sammelfigur, die entweder aus weichem Plüsch oder stabilem Vinyl gefertigt wird. Charakteristisch sind die großen Augen, der weit geöffnete Mund mit kleinen Zähnchen sowie lange, aufgerichtete Ohren. Die Figuren stammen vom Künstlerstudio „Kasing Lung“ aus Hongkong (China), das für seinen unverwechselbaren Zeichenstil bekannt ist.

Ursprünglich wurde Labubu für den asiatischen Markt entwickelt – doch mittlerweile hat sich die Figur international verbreitet. Der besondere Reiz liegt in ihrer Mischung aus charmantem Aussehen und leicht gruseliger Note. Deshalb spricht Labubu vor allem Jugendliche und junge Erwachsene an, die sich für Mode, Popkultur und Online-Plattformen interessieren.

Ein zentraler Punkt des Erfolgs ist das Verkaufssystem: Die Figuren werden in sogenannten „Blind Boxen“ angeboten – man weiß beim Kauf also nicht, welche Variante sich in der Verpackung befindet. Diese Art des Sammelns ist vergleichbar mit dem klassischen Überraschungsei und spricht vor allem Personen an, die gerne sammeln oder tauschen.

