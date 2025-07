Grimace-Hype bei McDonalds: Fans fordern mehr Shakes

Rund um die Grimace-Shakes hat sich bei McDonalds ein Hype entwickelt. Teils sind die Getränke alle, obwohl noch viele Kunden Schlange stehen.

"Die Grimace-Shakes sind aus", brüllt ein Mitarbeiter am Dienstagabend in einem Wiener McDonalds. So haben das oe24-Lesereporter live miterlebt, im 19. Bezirk. Der Andrang auf die lilafarbenen, picksüßen Shakes ist enorm.

Wer ist Grimace?

"Unser lila Freund ist einer der beliebtesten Charaktere im McDonald’s-Universum. Grimace ist bekannt für seine liebenswerte Ausstrahlung, seine ansteckende Fröhlichkeit – und natürlich für seine große Liebe zu Shakes", heißt es von Mäcci. Kein Wunder also, dass er sein eigenes Grimace Shake Menü hat.

Kultfaktor

Die Fastfood-Kette setzt bewusst auf den Kultfaktor: "Mit dem legendären Grimace Shake", ­Pommes, dem Berry & Cream Dip und wahlweise 6er Chicken McNuggets oder Big Mac wird Grimaces serviert in einer besonderen Grimace Box.

Teils sind die Getränke schon alle, obwohl noch viele Kunden Schlange stehen. Die Fans fordern dann lautstark mehr Shakes. Am Mittwoch und Donnerstag gastiert Grimace beim MQ Wien, beim Museumsplatz. Dort können ihn Fans persönlich kennenlernen.