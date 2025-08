Comeback des Bandage Dress: Warum das umstrittene Kultkleid für riesige Diskussionen sorgt

Es war das It-Kleid der 2000er – jetzt feiert das Bandage Dress sein großes Comeback. Doch was steckt wirklich hinter dem Revival? Warum feiern Stars den hautengen Trend – und was hat das mit Körperbildern, TikTok und alten Idealen zu tun? Ein Blick hinter die (glänzenden) Kulissen.

Erinnern Sie sich noch an DAS Partykleid der 2000er? Richtig: das Bandage Dress. Hauteng, figurbetont, mit ordentlich Drama – und jetzt ist es wieder da. Dank der Y2K-Renaissance kehrt das Kultkleid auf den roten Teppich und in unsere Feeds zurück.

Und seien wir ehrlich: Ein bisschen Glamour, ein bisschen Retro und ein Hauch „Victoria Beckham um 2007“ – das hat schon was.

Doch so harmlos ist der Trend dann vielleicht doch nicht… leider!

Keine Überraschung mehr: Die 2000er sind jetzt wieder GANZ da

Dass die frühen 2000er modisch ein Revival feiern, ist längst keine Breaking News mehr: Hüfthosen, Bag Charms und Schmetterlingsclips. Der Teufel trägt Prada bekommt ein Sequel, die Fortsetzung von Freaky Friday spielt schon in den Kinos, 2000er Songs werden von allerhand DJs geremixed: Popkultur, Musik, Mode – alles ist im Y2K-Fieber.

Also war es wohl nur eine Frage der Zeit, bis auch das Bandage Dress aus der Versenkung auftaucht. Und dieses Mal geht's nicht nur um Ästhetik – sondern auch um Körperbilder.

Kaia Gerber & Hailey Bieber: Wenn It-Girls alte Kleider wieder tragen

Beim Toronto International Film Festival letztes Jahr zeigte sich Kaia Gerber in einem weißen Bandage Dress – dem Original von Mama Cindy Crawford, das diese bereits in den 90ern zu den Oscars getragen hatte.

© Getty Images

Und dann kam Hailey Bieber. Ebenfalls in einer hautengen Bandage-Variante – und wir wissen: Was Hailey trägt, wird Trend. Das zeigen auch die Zahlen: „Die Suche nach dem Dress ist weltweit gestiegen, von 41.000 Suchanfragen in der letzten Maiwoche auf 164.000 Suchanfragen in der ersten Juniwoche“, schreibt die niederländische Datenanalystin Molly Rooyakkers auf ihrem Instagram-Kanal Style Analytics. Tendenz? Klar: steigend.

Das Problem mit dem Kleid?

So ikonisch das Bandage Dress von Rihanna, Victoria Beckham und Co. getragen wurde, es bleibt ein Kleid OHNE Bewegungsspielraum! Figurbetont? Ja. Kompromissbereit? Eher nein. Allein der Name "Bandage" (englisch für „Verband“ oder „Einbandagierung“) erinnert mehr an Erste Hilfe als an Abendgarderobe. Als würde man sich in etwas einschnüren müssen, bzw. verarzten müssen, um den Look zu „verdienen“.

© Getty Images

Diätkultur Reloaded? SkinnyTok, Ozempic & schmale Silhouetten

Der Zeitpunkt für das Comeback könnte kritischer kaum sein. Denn zeitgleich wächst online eine Bewegung, die schon beinahe aus der Zeit gefallen schien: SkinnyTok, Size-Zero-Comebacks, Kalorienzählen als Trend-Content. Plattformen wie TikTok haben den Hashtag #SkinnyTok bereits gesperrt – doch die Inhalte finden weiterhin Wege, sich in unsere Feeds zu schleichen. Erst diese Woche wurde zum Beispiel in Großbritannien Zara-Werbung verboten, weil die Marke "ungesund dünne" Models zeigte. Dazu kommt der Hype um Ozempic – ein Diabetes-Medikament, das fälschlicherweise fast nur noch als „Abnehmspritze“ bekannt ist.

Was das mit dem Kleid zu tun hat? Leider mehr, als uns lieb ist.

Das Bandage Dress ist nicht nur ein Stück Stoff – es steht symbolisch für einen Körper-Idealismus, den viele eigentlich längst hinter sich gelassen glaubten. Die Vorstellung: Nur mit dem perfekten Körper ist dieses Kleid „tragbar“. Das macht was mit uns. Mit Selbstbildern. Mit Erwartungen. Und mit dem gesellschaftlichen Druck, in eine bestimmte Form zu passen – körperlich wie mental.

© Getty Images

Natürlich kann Mode auch Empowerment bedeuten. Wer sich im Bandage Dress selbstbewusst und stark fühlt – go for it! Aber gleichzeitig sollten wir uns fragen: Warum muss Mode immer körperlich fordernd sein? Warum feiert gerade ein Kleid sein Comeback, das schon optisch nach „Leistungsdruck“ aussieht?

Bandage Dress? Gerne. Körperdruck? Nein danke.

Vielleicht ist es Zeit, dieses Comeback kritisch zu betrachten. Oder zumindest zu fragen, ob wir es auf unsere Weise neu interpretieren können. Das Revival des Bandage Dress ist mehr als ein nostalgischer Mode-Moment. Es zeigt, wie eng verstrickt Kleidung, Schönheitsideale und Körperbilder noch immer sind.

Mode darf Spaß machen – auch figurbetont. Aber sie sollte nicht zum Maßstab dafür werden, wer schön ist – und wer nicht.