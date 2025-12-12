Diese Fashion-Trends aus 2025 wollen wir 2026 NICHT mehr sehen!

2025 hat uns so manche Trend-Überraschung beschert - leider nicht nur gute. Einige Looks können wir 2026 wirklich nicht mehr sehen. Von fragwürdigen Schuh-Revival bis seltsamen Accessoires: Diese Modetrends lassen wir ganz sicher im alten Jahr zurück.

2025 hatte modetechnisch wirklich schöne Momente, aber auch ein paar, naja… Ausreißer. Manche Trends waren witzig, manche kurz cool, manche einfach nur unfassbar hartnäckig. Und jetzt, wo 2026 vor der Tür steht, wird es Zeit für eine kleine Aufräumaktion.

1. Flipflops - warum eigentlich?

Wer hat diesen Trend wieder ausgegraben? Ach ja, Gigi Hadid in einer Havaianas-Kampagne. Das erklärt einiges. Aber bitte: Flipflops gehören an den Strand, nicht in die Stadt und definitiv nicht zu schicken Outfits. Der Schuh kann einfach nichts - außer laut flapschen. Und das reicht nicht für ein Comeback.

© Getty Images

2. Jelly Shoes - Badeschlappen auf Abwegen

Jelly Shoes im Alltag zu tragen, war 2025 offenbar eine völlig akzeptierte Entscheidung. Warum? Weiß niemand. Sie sehen aus wie Bade-Sandalen, fühlen sich an wie Bade-Sandalen - und sind, Überraschung, eigentlich Bade-Sandalen. Wenn wir die nächstes Jahr wieder in den Modemetropolen sehen, dann… ja, dann gute Nacht.

© Getty Images

3. Wachsjacken - die Snobby-Uniform

Snobby-Style kann ja toll sein, aber Barbour-Jacken im Großstadtdschungel? Ernsthaft? Die sind wasserabweisend, gut - aber nach fünf Minuten sehen sie aus, als wären sie nach einer Wildschwein-Jagd nach Hause spaziert. 2026 bitte wieder nur im Wald tragen. Oder bei Pferden. Oder im britischen Regen. Aber nicht im Café an der Ecke.

© Getty Images

4. Cowboy Boots

Cowboy Boots waren 2025 überall: auf dem Festival, auf dem Bürgersteig, sogar im Büro. Wir haben’s verstanden - Western-Vibes sind cool. Aber müssen wir aussehen, als würden wir gleich Rinder zusammentreiben? 2026 darf der Wilde Westen gern wieder im Film bleiben.

© Getty Images

5. Labubu

Dieser Trend hat sich eigentlich schon selbst abgeschafft, als die ersten Labubu-Videos auf Facebook gelandet sind. Und wie wir wissen: Alles, was dort auftaucht, ist offiziell ein halbes Jahr „durch“. Bag Charms? Ja! Labubu? Bitte im Jahr 2025 lassen. Wir sind doch keine wandelnden Merch-Stände.

© Getty Images

6. Adidas Samba - genug ist genug

Wir lieben sie, klar. Aber wir haben sie alle. In jeder Farbe. In jeder Limited Edition. In jedem Schrank. Es ist vorbei. 2026 braucht keine neue Variante mehr - und unsere Füße könnten auch mal wieder was anderes vertragen.

© Getty Images

7. Butter Yellow - der Ton ohne Aussage

Diese weiche, cremige Farbe war überall. Und irgendwann… hat sie einfach nichts mehr gesagt. Die winterlichen Bordeaux- und Brauntöne haben ihn inzwischen längst verdrängt - und das ist auch gut so. Butter gehört jetzt aufs Brot, nicht mehr in unseren Kleiderschrank.

© Getty Images

8. Retro-Trainingsanzüge - warum eigentlich?

Wie genau ist das passiert? Ein Trend, den niemand kommen sah und den niemand brauchte. Die bunten Retro-Trainingsanzüge waren plötzlich da - und leider ziemlich laut. Unsere Hoffnung: Sie werden an Silvester 2025 kollektiv von einem Feuerwerk in den Himmel geschossen und kommen nie wieder runter.

© Getty Images

2025 war spannend, aber nicht jeder Trend muss mit ins nächste Jahr.