Wow! Prinzessin Kate bringt Modetrend aus den 2000ern wieder zurück

Prinzessin Kate überrascht uns mal wieder mit einem echten Fashion-Coup. Dieses Mal holt die Royal einen absoluten Klassiker aus den 2000ern zurück und begeistert ihre Fans mit ihrem Retro-Look.

Prinzessin Kate hatte einen vollen Terminkalender, gleich drei Termine standen auf dem Programm, bei denen sie sich mit vollem Einsatz für ihre Herzensprojekte stark machte. Für ihre Besuche legte sie auch einen schnellen Outfit-Wechsel hin: Zuerst zeigte sie sich in einem schicken Blazer, um dann zum Abschluss des Tages in ein lässiges Winter-Outfit zu schlüpfen - und das mit einem Trend, den wir längst vergessen hatten.

Der Modetrend aus den 2000ern ist zurück!

© Getty Images

Früher war sie DAS Accessoire für alle, die cool und lässig wirken wollten: die Schiebermütze. In den 2000ern konnten wir die Popstars, wie Britney Spears, Christina Aguilera und Jennifer Lopez nicht nur auf der Bühne, sondern auch auf den Straßen mit diesem Kult-Teil sehen. Doch nach Jahren im Mode-Exil war es ein leises Goodbye für die Schiebermütze. Bis jetzt! Denn wer hätte gedacht, dass ausgerechnet Kate Middleton den alten Trend wieder aufleben lässt? Sie zeigt uns, wie man die Mütze von damals absolut royal in die Gegenwart holt!

Alltagslook statt royaler Garderobe

© Getty Images

Das Mode-Accessoire kombinierte Kate mit einem überraschend bodenständigen Look, der so gar nicht nach königlichem Glamour aussah. Sie trug eine khakifarbene Jacke, bequeme Wanderstiefel und eine braune Skinny Jeans, der perfekte Casual-Style für einen aktiven Tag. Die Kombination aus gemütlichem Winter-Outfit und der Retro-Mütze sorgt bei ihren Fans für Begeisterung.

Kate überrascht mit neuer Frisur

© Getty Images

Kate zeigte nicht nur ein modisches Revival, sondern auch eine neue Frisur, die die Royal-Fans in Begeisterung versetzte. Während sie den Großteil des Tages ihre gewohnten, klassischen Wellen trug, entschied sie sich für den letzten Termin des Tages für einen völlig neuen Look: einen lässigen geflochtenen Zopf, der elegant über ihre Schulter fiel. Ein Style, der gleichzeitig praktisch und stylisch ist. Prinzessin Kate ist und bleibt eben ein echtes Mode-Phänomen.