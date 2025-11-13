Alles zu oe24VIP
So tricksen Influencer: Die besten Styling-Hacks gegen Frieren im Winter
© Getty Images

Stylisch UND Warm

So tricksen Influencer: Die besten Styling-Hacks gegen Frieren im Winter

Von
13.11.25, 13:32
Teilen

Stylisch aussehen, ohne zu frieren? Geht! Mit ein paar cleveren Fashion-Tricks bleibt Ihnen auch bei Minusgraden warm und niemand sieht die Schichten. 

Wintermode sieht auf Instagram immer so lässig aus: dünne Mäntel, offene Schuhe, perfekte Outfits im Schneegestöber. Nur… wie zur Hölle frieren die dabei nicht? Während wir uns schon nach fünf Minuten auf dem Christkindlmarkt wie tiefgefrorene Modeopfer fühlen, spazieren Influencer:innen scheinbar völlig unbeeindruckt durch den Frost. Die Wahrheit ist: Die tricksen. Und zwar ordentlich! Mit kleinen Fashion-Hacks, die man auf den ersten Blick nicht sieht, die aber einen riesigen Unterschied machen. Wir haben die besten Styling-Tricks gesammelt, mit denen Sie warm bleiben, ohne dass Ihr Outfit an Style verliert. 

1. Dünner Mantel, dicker Trick

Lange Mäntel sind das Winter-It-Piece schlechthin. Aber ehrlich: Nur mit einem Wollmantel über dem Pullover friert man sich bei 3 Grad den Chic ab.Der Trick? Eine ultradünne Daunen- oder Isolationsjacke darunter! Die Modelle von Marken wie H&M, Uniqlo oder The North Face sind so dünn, dass man sie unter jedem Mantel verstecken kann, aber warm wie ein Lagerfeuer. Wichtig: Keine Kapuze, sonst gibt es unschöne Beulen unter dem Kragen. Wer es hochwertig mag, findet bei Colmar oder Patagonia Top-Modelle fürs Layering. 

So tricksen Influencer: Die besten Styling-Hacks gegen Frieren im Winter
© Getty Images



2. Kalte Füße? Nicht mit uns!

Dünne Sohlen sind das Todesurteil für jede Winterstimmung und jedes Outfit. Die Lösung: Lammfell-Einlagen! Einfach rein in die Lieblingsstiefel, schon fühlt es sich an, als würden Sie auf Wolken laufen (warmen Wolken, versteht sich). Gibt es in jeder Drogerie oder beim Schuster - kostet wenig, bringt viel. 

So tricksen Influencer: Die besten Styling-Hacks gegen Frieren im Winter
© Getty Images

3. Das Strumpfhosen-Dilemma

Sie wollen ein Kleid tragen, aber die 20-DEN-Strumpfhose ist einfach zu dünn? Kein Problem!
Fashionprofis schichten Strumpfhosen:

  • unten eine nude-farbene, blickdichte Strumpfhose (z. B. 50 DEN),
  • darüber eine schwarze, leicht transparente.

So sieht’s aus wie eine feine Strumpfhose, aber wärmt wie eine Thermoleggings. Für Extra-Wärme: Auffällige Kniestrümpfe drüberziehen. 

So tricksen Influencer: Die besten Styling-Hacks gegen Frieren im Winter
© Getty Images

4. Skiunterwäsche unter Oversize-Looks

Der wohl am meisten unterschätzte Trick überhaupt. Sie tragen gerne weite Hosen, Oversize-Blazer oder gemütliche Pullis? Perfekt! Denn darunter passt Skiunterwäsche oder Thermo-Unterwäsche - am besten eng anliegend, dann bleibt die Körperwärme da, wo sie hingehört. Bonus: Der Wind kann Ihnen gar nichts mehr. 

So tricksen Influencer: Die besten Styling-Hacks gegen Frieren im Winter
© Getty Images

5. Accessoires mit Wärmewirkung

Schals, Mützen, Handschuhe UND Extra Pullover und die Schulter wickeln. Und das Geheimnis liegt im Material-Mix: Kaschmir, Merino oder Wolle speichern Wärme viel besser als Kunstfasern. Wer sich fashionmäßig gern austobt kann ich auf knallige Kontrastfarben setzen.

So tricksen Influencer: Die besten Styling-Hacks gegen Frieren im Winter
© Getty Images

 

Stylish aussehen und dabei nicht frieren? Mit diesen Tricks easy peasy lemon squeezy!



