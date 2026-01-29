Guido Maria Kretschmer präsentiert Bridgerton-Kollektion

Opulente Stoffe, große Gefühle und ein Hauch von königlichem Glamour: Mit der neuen „Guido Maria Kretschmer for Bridgerton“ Capsule Collection verschmelzen zwei Welten, die wie füreinander geschaffen sind.

Ab 29. Jänner kehrt Bridgerton mit der vierten Staffel auf Netflix zurück und entführt die Fans erneut in eine Welt voller Bälle, Intrigen und großer Gefühle – diesmal steht die Liebesgeschichte von Benedict (Luke Thompson) im Mittelpunkt. Doch neben Romantik und Drama sind es vor allem die opulenten Kostüme der Regency-Ära, die die Serie zu einem visuellen Ereignis machen. Genau dieser Mix aus historischer Eleganz und modernem Zeitgeist dient nun auch als kreative Grundlage für die neue Capsule Collection von Guido Maria Kretschmer.

In exklusiver Partnerschaft mit Netflix und Shondaland hat Kretschmer 26 Styles entworfen, die den romantischen Geist von Bridgerton in tragbare, zeitgemäße Looks übersetzen. Neun Modelle sind zudem in Special Sizes bis Größe 46 erhältlich.

© Guido Maria Kretschmer PR

Eine Liebeserklärung an Romantik

„Meine Bridgerton-Kollektion ist eine Liebeserklärung an Romantik, Eleganz und innere Stärke – klassisch und doch modern, voller Gefühl und feiner Details“, beschreibt Kretschmer selbst seine Vision. Und genau das spiegelt sich in jedem einzelnen Piece wider.

© Guido Maria Kretschmer PR

Inspiriert von den eleganten Silhouetten der Regency-Ära, setzen die Designs auf luxuriöse Materialien wie Lurex mit metallischem Schimmer, zarte Spitze und hochwertige Wollanteile. Fließender Chiffon sorgt bei Blusen, Röcken und Kleidern für Leichtigkeit, während Jacquard-Hosen und raffinierte Schnitte zeitgemäße Eleganz garantieren. Verspielte Details wie Rüschen, Tüll, Perlen, Pailletten, Strassverzierungen und kunstvolle Plissee-Falten machen jedes Teil zu einem echten Hingucker. Ganz im Sinne von Kretschmers Philosophie der „democratic couture“ vereint die Capsule Collection luxuriöse Optik mit Tragbarkeit und einem modernen Verständnis von Schönheit.

© Guido Maria Kretschmer PR

Die „Guido Maria Kretschmer for Bridgerton“ Capsule Collection ist ab 29. Jänner 2026 online unter www.guidomariakretschmer.de sowie im stationären Handel erhältlich, unter anderem bei Peek & Cloppenburg in Wien.