AUVA Rehazentrum Klosterneuburg Weißer Hof
© Wolf Steiner

AUVA-Rehazentrum

Wer kauft "Weißen Hof" um 53,9 Mio. Euro?

09.12.25, 12:52 | Aktualisiert: 09.12.25, 14:20
Teilen

Das AUVA-Rehazentrum in Klosterneuburg soll schon bald den Besitzer wechseln. Allerdings ist der Kauf des "Weißen Hofs" mit strengen Auflagen sowie klar festgelegten Zukunftsplänen verbunden. 

Das Rehazentrum "Weißer Hof" in Klosterneuburg ist seit Jahrzehnten Anlaufstelle für Unfallpatienten aus der Region. Jetzt soll es für 53,9 Millionen Euro verkauft werden. Eigentlich hätte der Deal heuer über die Bühne gehen sollen, Medienberichten nach wird der Eigentümerwechsel jedoch frühestens Ende 2027 erwartet. Das 250.000 Quadratmeter große Areal konnte von Interessenten bereits besichtigt werden. Erstangebote sind bis Mai 2026 möglich, der Zuschlag soll spätestens Anfang 2027 erfolgen. 

AUVA Rehazentrum Klosterneuburg Weißer Hof

Weißer Hof in Klosterneuburg.

© Wolf Steiner

Dabei ist ein Verkauf nur unter strengen Bedingungen möglich, denn: Der neue Eigentümer muss den Standort weiterhin als Gesundheits- oder Sozialeinrichtung betreiben. Das wurde von der AUVA 2022 vertraglich festgelegt. Allerdings seien auch alternative Nutzungsvorschläge innerhalb des Gesundheitsbereichs denkbar. Fix zugesichert sind insgesamt 150 Betten für Pflege und Rehabilitation.

Rehazentrum Meidling

Rehazentrum in Meidling.

© Wolf Steiner

Rund 200 Beschäftigte arbeiten derzeit am "Weißen Hof". Obwohl sie nicht vom Käufer übernommen werden müssen, ist ihre berufliche Zukunft gesichert. Die AUVA bestätigte nämlich, dass das Personal künftig ins neue Rehazentrum nach Meidling übersiedelt wird. Ihre Dienstverträge gelten schon länger standortübergreifend.

