Formel-1-Star Max Verstappen: Familien-Urlaub in Lech am Arlberg

Der Sportler und seine schwangere Partnerin wurden in Österreich beim entspannten Ski-Trip gesichtet.

Weihnachten und Silvester in Lech - Formel-1-Weltmeister Max Verstappen und seine Langzeit-Partnerin Kelly Piquet verbrachten die Festtage in Österreich. Vor dem Sporthaus Strolz posierte die schwangere Kelly gemeinsam mit ihrer Tochter Penelope (sie stammt aus ihrer Beziehung mit Daniil Kvyat) und Babybauch in Weiß. "Es hat nur fünf Jahre gedauert, bis ich mit meinem Zwilling posieren darf", schreibt sie dazu.

Mehr lesen:

Seit 2020 ist offiziell bekannt, dass Verstappen und Piquet ein Paar sind. Sie sollen aber schon viel länger ein Paar sein. Kelly macht Max bald zum ersten Mal zum Vater. Das Paar versucht sein Privatleben bestmöglich zu schützen. In Lech wurden der Rennfahrer und seine schöne Freundin aber dann doch erkannt.





In einem weiteren Instagram-Beitrag zeigt Kelly, wie sie die Weihnachtstage in Lech gefeiert haben. Es gab Fondue, viel Schnee und gemütliche Abende mit Freunden. Max Verstappen macht jetzt noch die heimischen Pisten unsicher, bald gibt er wieder auf der Rennstrecke Gas.