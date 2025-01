Crawford-Tochter Kaia Gerber: Trennung nach drei Jahren!

Medienberichten zufolge sollen Kaia Gerber und "Dune"-Star Austin Butler getrennt haben.

Austin Butler und Kaia Gerber sind angeblich getrennte Wege gegangen. Eine Quelle erzählte gegenüber TMZ, dass der 33-jährige „Dune: Teil Zwei"-Star und das 23-jährige Model ihre Beziehung nach drei gemeinsamen Jahren beendet haben. Die beiden sollen bereits Ende 2024 Schluss gemacht haben.





Fans hatten die Sorge geäußert, dass es Ärger im Paradies gibt, nachdem Kaia im Urlaub in Mexiko mit ihrer berühmten Familie gesehen wurde - während von Austin jegliche Spur fehlte. Angeblich sei die Trennung einvernehmlich gewesen und es habe keinerlei böses Blut gegeben. Das Paar habe sich nach ein paar Jahren einfach auseinander gelebt. Das erklärt, warum Kaia sich dafür entschieden hat, alleine nach Los Cabos zu fliegen, obwohl ihr Bruder Presley Gerber seine Freundin Isabella Jones mitbrachte

Kaia Gerber und Austin Butler © Getty Images ×

Liebesgeschichte

Das Geschwister-Duo wurde auch von ihren Eltern Cindy Crawford und Rande Gerber auf der Reise begleitet. Austin und Kaia wurden erstmals im Dezember 2021 miteinander in Verbindung gebracht. Damals wurde Austin gesehen, wie er mit den Eltern des Models bei einer Modenschau plauderte, auf der sie lief. Berichten zufolge sahen sie sich in diesem Jahr über die Feiertage häufig und festigten ihren Beziehungsstatus, als sie den Valentinstag im Februar 2022 gemeinsam genossen. Ihren ersten gemeinsamen Auftritt hatten Kaia und der Elvis-Star im folgenden Monat, als sie auf der Pre-Oscars-Party des W-Magazins für Aufsehen sorgten. Doch erst im Mai 2022 wurde es offiziell, als sie gemeinsam auf der Met Gala in New York City erschienen.