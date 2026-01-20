Alles zu oe24VIP
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
  2. Welt
Ein Jahr Trump: Wie hat er die Welt verändert?

Frage der Woche

Ein Jahr Trump: Wie hat er die Welt verändert?

20.01.26, 16:15
Seit einem Jahr ist Donald Trump wieder Präsident der USA. Zeit, Bilanz zu ziehen. 

Trump ist vor einem Jahr ins Weiße Haus zurückgekehrt. Erst im Wahlkampf gegen Joe Biden, dann gegen Kamal Harri, Trump war nicht zu stoppen und feierte das Comeback im Weißen Haus.

Zeit, um Bilanz zu ziehen, Ihre Meinung ist gefragt.

Es bleibt auf alle Fälle spannend, wie Trumps Amtszeit weitergeht.

