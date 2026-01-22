TV-Termin für nächste "Giovanni Zarrella Show" bekannt

Giovanni Zarrella (47) kehrt mit einer neuen Ausgabe seiner ZDF-Show auf die Bildschirme zurück.

Die neue Folge der "Giovanni Zarrella Show" wurde laut des Portals "Schlagerpuls.com" bereits Ende November in Offenburg aufgezeichnet. Zarrella versammelte erneut ein vielseitiges Künstleraufgebot, das Fans unterschiedlicher Musikrichtungen ansprechen dürfte.

Mit dabei sind demnach unter anderem Maite Kelly und Andy Borg sowie bekannte Namen wie Beatrice Egli, Andreas Gabalier, Thomas Anders, Unheilig, die Höhner und Sarah Connor. Auch internationale Künstler wie Chris de Burgh und Chris Norman sowie weitere Publikumslieblinge sorgen für musikalische Abwechslung.

Das ZDF bestätigte gegenüber "Schlagerpuls.com" als Sendetermin den 14. März um 20:15 Uhr. Der Abend stehe im "Zeichen der Liebe". Für Giovanni Zarrella markiert die Show einen weiteren Höhepunkt seiner Karriere. Nach schwierigen Jahren nach dem Ende von Bro’Sis im Jahr 2006 gehört er heute zu den erfolgreichsten und gefragtesten Entertainern im deutschen Fernsehen.