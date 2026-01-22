Schweigen gebrochen: So geht es Thomas Gottschalk

Der deutsche Entertainer Thomas Gottschalk (75) gab ein Update zu seinem Gesundheitszustand.

Der beliebte Entertainer war seit Anfang Dezember nicht mehr in der Öffentlichkeit aufgetreten, nachdem bekannt geworden war, dass er an einem aggressiven epitheloiden Angiosarkom leidet, einem seltenen bösartigen Tumor. Nach wochenlanger Funkstille gibt es jetzt erstmals wieder ein Lebenszeichen von Thomas Gottschalk. Bei einem zufälligen Treffen mit einem Reporter in München gab es nun ein ermutigendes Update. Das berichten "ntv" und das RTL-Boulevardmagazin "Exclusiv".

Thomas Gottschalk: "Ich bleibe euch noch erhalten!"

Gemeinsam mit seiner Ehefrau Karina wirkte Gottschalk optimistisch. Karina erklärte: "Mein Mann macht Fortschritte, große Fortschritte. Wir sind darüber sehr glücklich. Es wird!" Auch Gottschalk selbst zeigte sich zuversichtlich: "Mir geht es besser, ich freue mich wirklich. Ich bleibe euch noch erhalten!"

Zu aktuellen Entwicklungen rund um die Sendung "Wetten, dass..?", die künftig von Bill und Tom Kaulitz moderiert wird, äußerte sich Gottschalk demnach nicht. Stattdessen meldeten sich Wegbegleiter zu Wort: Während Mike Krüger die Entscheidung scherzhaft kommentierte, sprach sich Show-Erfinder Frank Elstner positiv für die neuen Moderatoren aus.