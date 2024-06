Nach Auswechslung: So geht es Florian Grillitsch

ÖFB-Star Florian Grillitsch musste vor der Pause ausgewechselt haben. Jetzt gibt Teamchef Rangnick ein Update.

Nach den Ausfällen von Leistungsträgern wie David Alaba, Xaver Schlager und Co. gab es am Dienstag im Test gegen Serbien die nächste Schrecksekunde. Florian Grillitsch musste wegen einer Schwellung über dem linken Auge kurz vor der Pause ausgetauscht werden.

„Florian war schwindlig, wir mussten ihn vom Platz nehmen“, so Rangnick nach dem Spiel. Gleichzeitig gab der Teamchef aber Entwarnung. Der Hoffenheim-Star soll spätestens am Donnerstag wieder trainingsbereit sein und wäre damit auch im Test gegen die Schweiz am Samstag einsatzbereit. Für die EM (erstes Spiel gegen Frankreich steigt am 17. Juni) kann aber jedenfalls Entwarnung gegeben werden.

Auch Trauner wieder fit

Auch Gernot Trauner, der die jüngsten drei Einheiten versäumte, sei auf dem Weg der Besserung. Sollte der Feyenoord-Legionär seine Beschwerden rechtzeitig auskurieren, wird er wohl am Samstag in St. Gallen gegen die Schweiz gemeinsam mit Lienhart die Innenverteidigung bilden, verriet Rangnick.

Außerdem kündigte der Coach an, dass Heinz Lindner im letzten EM-Test im Tor stehen wird. Der Oberösterreicher feiert damit nach über 16 Monaten und einer überstandenen Tumorerkrankung sein Comeback im ÖFB-Team.

Gegen die Eidgenossen sind noch weitere Personalrochaden zu erwarten, so dürften Marcel Sabitzer oder Phillipp Mwene in die Anfangsformation rutschen. "Es kommen diejenigen zum Zug, die gegen die Serben noch geschont wurden", sagte Rangnick.