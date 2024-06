Verletzungs-Schock für Rangnick bei Serbien-Hit

Teamchef Rangnick muss den EURO-Härtetest gegen Serbien mit einer Verletzung bezahlen.

Teamchef Ralf Rangnick bezahlte den Sieg mit einer Verletzung. Der Deutsche zog sich beim Tor-Jubel einen Kratzer an der Hand zu. Ausgerechnet der "Glückskarabiner" - Symbol für den Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft hatte Rangnick die Wunde zugefügt.

Der 65-Jährige nahm es im TV-Interview mit einem Lächeln.: "Ja das war der Karabiner. Aber es ist nicht so schlimm." Über die Kopfverletzung von Grillitsch gab Rangnick folgendes zu Protokoll: "Florian war schwindlig, wir mussten ihn vom Platz nehmen."

Der Sieg im Härtetest gegen Serbien hatte es also in sich und forderte gleich mehrere Opfer. Am Samstag geht es gegen die Schweiz, die ihren vorletzten Test gegen Estland 4:0 gewann, in St. Gallen in den finalen Test vor der Europameisterschaft. Da steht dann schon der Kader fest. Am Freitag muss Rangnick den finalen EURO-Kader an die UEFA übermitteln.