2:1 - ÖFB-Elf gewinnt EURO-Härtetest gegen Serbien

Unser Nationalteam hat das erste von zwei Testspielen vor der EM-Endrunde gewonnen. Im EURO-Härtetest gegen Serbien setzt sich die Rangnick-Elf dank Toren von Baumgartner und Wimmer mit 2:1 durch und feiert den 6. Sieg in Folge.

Die halbe Dutzend ist voll! Gegen Serbien feierte Österreich im letzten Heimspiel vor der EURO-Abreise eine 2:1-Heimsieg und überzeugte damit zum sechsten Mal in Folge. ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick nutzte die vorletzte Generalprobe für einige spannende Experimente in der Startformation. Der deutsche Coach überraschte dabei unter anderem mit Florian Grillitsch und Romano Schmid in der Aufstellung. ÖFB-Rekordteamspieler Marko Arnautovic führte die Offensivabteilung als Solo-Spitze und Kapitän an.

+++ Das Spiel im LIVETICKER zum Nachlesen +++



Nach Anstoß ging es direkt zur Sache: Weltrekord-Torschütze Baumgartner stürmt in den Strafraum. Doch nach nur acht Sekunden fängt er sich einen brutalen Check von Ex-Dragovic-Teamkollegen Spajovic (RS Belgrad) ein. Die Pfeife bleibt stumm – kein Elfer für den ÖFB. Doch kein Problem: Nur wenige Minuten später nimmt Baumi bittere Rache. Der Leipzig-Legionär spielt einen perfekten Pass in die Tiefe zu Wimmer. Dieser startet im richtigen Moment und trifft ins lange Eck – 1:0 (10.) Österreich! Zum ersten Mal dröhnt die neue rot-weiß-rote Torhymne „Maria (I Like It Loud) von Scooter durch das Happel-Oval. Aber damit nicht genug: Noch während die Fans jubeln, schlägt die ÖFB-Elf erneut zu. Danso erobert an der Mittellinie den Ball und spielt schnell auf Seiwald. Dieser leitet weiter auf Grillitsch, der präzise Baumgartner in Szene setzt. Ohne zu zögern, knallt dieser die Kugel ins Netz – 2:0 (13.) ein Doppelschlag, der die serbische Defensive ins Wanken bringt. Doch die Balkan-Truppe zeigt sich unbeeindruckt und kämpft sich zurück. Noch vor der Pause gelingt der Anschlusstreffer. Den Torschützen muss man in Österreich nicht vorstellen: Ausgerechnet Bullen-Abwehrboss Pavlovic sorgt nach einer präzisen Tadic-Flanke für das 2:1 (35.).

Nach dem Seitenwechsel nimmt das Spiel eine Wende: Anstelle des flotten Tempos beherrscht ein regelrechtes Foul-Festival das Geschehen. Immer wieder liegen Spieler auf dem Boden. Von der Präzision aus der Anfangsphase ist inzwischen nicht mehr viel über. Ganz im Gegenteil: Die Stojkovic-Truppe findet sogar wieder besser ins Spiel und übernimmt das Kommando. Doch trotz dieser verbesserten Performance fehlt es Mitrovic und Co. weiterhin an Durchschlagskraft vor dem Tor.

Zahlen & Fakten zum Spiel

Österreich - Serbien 2:1 (2:1)

Wien, Ernst Happel Stadion

Schiedsrichter: Nobre (POR)

Tore: 1:0 Wimmer (10.), 2:0 Baumgartner (13.), 2:1 Pavlovic (35.)

Österreich: Pentz - Posch, Danso (73. Querfeld), Wöber (61. Lienhart), Prass - Seiwald, Grillitsch (43. Laimer) - Schmid (61. Grüll), Baumgartner (61. Weimann), Wimmer (78. Entrup) - Arnautovic (46. Gregoritsch)Serbien: V. Milinkovic-Savic - Spajic (46. Milenkovic), Gudelj (64. Samardzic), Veljkovic, Pavlovic - Maksimovic (43. Ilic) - Zivkovic, Tadic (46. Mitrovic), S. Milinkovic-Savic (75. Lukic), Gacinovic (64. Birmancevic) - Vlahovic (73. Jovic)