"Sicherheitsvorfall" im IT-System der TU Wien

Zugriff auf sensible Daten sei "nicht ausgeschlossen" - Alle Passwörter müssen zurückgesetzt werden. Der Uni-Betrieb bleibt aber "weitgehend" aufrecht.

Im IT-Netzwerk der Technischen Universität (TU) Wien hat es Ende der Vorwoche einen "Sicherheitsvorfall" gegeben. In diesem Zusammenhang seien auch "Accounts kompromittiert worden", teilte die TU den Studierenden mit. Derzeit könne "nicht ausgeschlossen werden, dass dabei auch Zugriffe auf sensible Daten erfolgt sind". Die IT-Systeme der Uni sind daher nur eingeschränkt verfügbar. Mitarbeiter und Studierende müssen aus Sicherheitsgründen alle Passwörter zurücksetzen.

Bereits Anfang der Woche der Datenschutzbehörde gemeldet

Der Großteil des Universitätsbetriebs läuft weiter - wobei an der TU wie auch an den anderen Unis am heutigen Freitag die Semesterferien beginnen. Der Vorfall sei bereits Anfang der Woche der Datenschutzbehörde gemeldet worden, so die Uni. Die laufenden Untersuchungen würden durch ein spezialisiertes Cybersicherheitsunternehmen unterstützt.