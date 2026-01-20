Flughafen Linz jubelt über Passagier-Plus

262.347 Menschen starteten im Vorjahr vom Flughafen Linz.

Der Flughafen Linz konnte 2025 ein deutliches Passagierplus verzeichnen: 262.347 Menschen starteten von dort, ein Anstieg von 45,2 Prozent gegenüber 2024.

Dennoch liegt das Aufkommen weiterhin unter den Vor-Corona-Zahlen von 2019. Der angeschlagene Airport kämpft vor allem um die Wiederaufnahme der Frankfurt-Verbindung, die seit November 2025 pausiert. Geschäftsführer Norbert Draskovits führt den Zuwachs unter anderem auf die neuen Ryanair-Linien nach London, Bari und Alicante zurück.

Parallel ging das Luftfrachtaufkommen zurück: Insgesamt wurden 47.865 Tonnen umgeschlagen, ein Minus von 9,5 Prozent, während geflogene Fracht stabil blieb. Eine Entscheidung über die künftige Frankfurt-Strecke wird im ersten Quartal 2026 erwartet.