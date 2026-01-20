Großbrand forderte Feuerwehren in Bad Goisern

Auch am Folgetag nach dem Brand waren die Feuerwehren im Einsatz.

Nach dem Großbrand eines alten Bauernhauses in Bad Goisern standen die Feuerwehren auch in der Nacht auf Dienstag weiterhin im Einsatz.

Das Gebäude im Ortsteil Wurmstein brannte vollständig aus und ist bis auf die Grundmauern zerstört worden. Besonders hartnäckige Glutnester erschwerten die Nachlöscharbeiten, die bei Dunkelheit nur unter schwierigen Bedingungen möglich waren. Rund 100 Einsatzkräfte aus Bad Goisern und umliegenden Gemeinden waren vor Ort. Aufgrund der Lage auf etwa 800 Meter Seehöhe musste ein Wasser Pendelverkehr eingerichtet werden. Verletzte gab es keine. Der entstandene Sachschaden ist noch unbekannt.