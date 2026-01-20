Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
Großbrand forderte Feuerwehren in Bad Goisern
© FF Bad Goisern/KK

Wegen Glutnestern

Großbrand forderte Feuerwehren in Bad Goisern

20.01.26, 16:45
Teilen

Auch am Folgetag nach dem Brand waren die Feuerwehren im Einsatz. 

Nach dem Großbrand eines alten Bauernhauses in Bad Goisern standen die Feuerwehren auch in der Nacht auf Dienstag weiterhin im Einsatz.

Das Gebäude im Ortsteil Wurmstein brannte vollständig aus und ist bis auf die Grundmauern zerstört worden. Besonders hartnäckige Glutnester erschwerten die Nachlöscharbeiten, die bei Dunkelheit nur unter schwierigen Bedingungen möglich waren. Rund 100 Einsatzkräfte aus Bad Goisern und umliegenden Gemeinden waren vor Ort. Aufgrund der Lage auf etwa 800 Meter Seehöhe musste ein Wasser Pendelverkehr eingerichtet werden. Verletzte gab es keine. Der entstandene Sachschaden ist noch unbekannt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden