Das war die FM4-Geburtstags-Sause

Die FM4 Geburtstagsfest 2026 ging mit Live-Auftritten von Voodoo Jürgens, Majan, Haiyti, Erobique, lovehead u. v. m. in der Ottakringer Brauerei in Wien spektakulär über die Bühne.

Happy Birthday, FM4! Am Samstag, dem 24. Jänner 2026, lud radio FM4 in die restlos ausverkaufte Ottakringer Brauerei in Wien, um seinen 31. Sendergeburtstag zu feiern. Mehr als 2.000 Besucherinnen und Besucher sowie zahlreiche prominente Vertreterinnen und Vertreter aus Kunst und Kultur, Politik und Medien ließen sich die Geburtstagsfeier des Senders nicht entgehen. Auf dem Programm stand ein abwechslungsreicher Mix aus Konzerten, Stand-up-Comedy-Einlagen und DJ-Sets: Mit Voodoo Jürgens, Majan, Erobique, Haiyti, lovehead, Bergsteiger, Davidecks & Drums, Cordoba78, Steiner & Madlaina, Filly und ENDE wurden zahlreiche Stars und Publikumslieblinge ebenso aufgeboten, wie aufstrebende Newcomerinnen und Newcomer, die es zu entdecken galt. Die junge österreichische Comedyszene war mit Antonia Stabinger, Steffi Stanković und Marvin Tare vertreten, die im Rahmen der „FM4 Happy Hour“ für Lacher sorgten, zahlreiche FM4-DJs rundeten das Programm ab. Wer nicht vor Ort mit dabei war, konnte das Spektakel live im Radio oder im Videostream auf fm4.ORF.at hautnah mitverfolgen: Ein multimedialer Programmschwerpunkt und mehr als vier Stunden durchgängige Live-Berichterstattung – moderiert von Alica Ouschan alias DJ Billie Stylish – mit exklusiven Konzertmitschnitten, Interviews und Backstage-Berichten machten das FM4 Geburtstagsfest für alle erlebbar.

© ORF/FM4

FM4 als Partner der österreichischen Musik- und Comedy-Szene

Senderchefin Doroteja Gradištanac betont: „Seit seiner Gründung sucht FM4 immer das Neue, das Aufregende und das popkulturell Spannende mit besonderem Fokus auf österreichische Musik, und erfindet sich dadurch immer wieder neu! Der Erfolg gibt uns recht: Wir sind dankbar, dass immer mehr Menschen unser Programm im Radio hören, es auf all unseren digitalen Kanälen mitverfolgen und unsere Veranstaltungen besuchen. Das FM4 Geburtstagsfest spiegelt unseren Anspruch wider, verlässlicher Partner der österreichischen Musik- und Comedy-Szene zu sein und Kunst abseits des Mainstreams abzubilden. Dass dieses besondere Live-Event noch dazu in Rekordzeit ausverkauft war, freut uns sehr und bestärkt uns in unserem Weg.“

Zahlreiche musikalische Highlights

© ORF/FM4

Zu den Höhepunkten des Abends zählte unter anderem der Live-Auftritt von Headliner Voodoo Jürgens, der neue Songs aus seinem kommenden Album „Gschnas“ zum Besten gab. HipHop-Fans hatten besonders mit Majan, dem zweiten Headliner des Abends, der deutschen Rapperin Haiyti und dem Kreiml & Samurai-Sideproject Bergsteiger ihre Freude. Der gefeierte Disco-Entertainer Erobique wiederum sorgte mit einem energiegeladenen Auftritt für volle Tanzflächen, ebenso wie Filly und das Duo Davidecks & Drums, das die Flexibilität eines DJ-Sets mit der emotionalen Kraft einer Live-Band kombinierte, und eine mitreißende Performance hinlegte. Für ausgelassene Stimmung sorgte neben Cordoba78 und der New-Wave-Formation ENDE auch die gehypte Indie-Band lovehead, die den ersten Platz in den FM4 Jahrescharts 2025 belegte und heuer für den FM4 Award bei den Amadeus Austrian Music Awards nominiert ist. Ruhigere Klänge hingegen steuerte das Schweizer Folk-Pop-Duo Steiner & Madlaina bei, die mit ihrem neuen Album „Nah Dran“ erstmals in Österreich gastierten.