Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Österreich
Philipp Hochmair
© Getty Images

Kopfschütteln

Hemd? Fehlanzeige: Philipp Hochmair strippt beim Deutschen Filmpreis

25.01.26, 11:28
Teilen

Der Schauspieler kann es nicht lassen. Bei großen Gala-Abenden zieht er sich am liebsten aus. 

Philipp Hochmair, Salzburgs „Jedermann“, scheint dieser Tage entschlossen, seinem Ruf als Inbegriff kontrollierter Exzentrik ein neues Kapitel hinzuzufügen – eines mit deutlich weniger Stoff. Der Schauspieler zeigt sich aktuell auffallend verhaltensauffällig. Oder, um es präziser zu formulieren: auffallend oberkörperfrei.

Mehr lesen: 

Den Anfang machte Hochmair beim 47. Bayerischen Filmpreis. Während andere Herren geschniegelt im Smoking erschienen, setzte der Jedermann-Darsteller auf textile Reduktion. Sakko: ja. Hemd: nein. Darunter: eine frisch rasierte Brust.


 

Schauspielkolleginnen zeigten sich im Gespräch mit oe24 entsprechend echauffiert – irgendwo zwischen Irritation und der Frage, ob das denn notwendig sei. Doch Hochmair wäre nicht Hochmair, hätte es dabei sein Bewenden. Bereits einen Tag später, beim Deutschen Filmball, legte er nach.

Philipp Hochmair tanzte oben ohne für die Fotografen.

Philipp Hochmair tanzte oben ohne für die Fotografen.

© Getty Images

Exzentrische Bewegungen

Auf dem Red Carpet zunächst noch brav mit Hemd unterwegs, schien dieses im Verlauf des Abends allerdings an dramaturgischer Notwendigkeit zu verlieren. Spätestens auf der Tanzfläche war Schluss mit Zurückhaltung: Hemd weg, Oberkörper frei, dazu klimpernde Silberketten.

Philipp Hochmair tanzte oben ohne für die Fotografen.

Philipp Hochmair tanzte oben ohne für die Fotografen.

© Getty Images

Bleibt nur die bange Frage: Was kommt als Nächstes? Der Opernball im Adamskostüm?

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden