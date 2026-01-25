Hemd? Fehlanzeige: Philipp Hochmair strippt beim Deutschen Filmpreis

Der Schauspieler kann es nicht lassen. Bei großen Gala-Abenden zieht er sich am liebsten aus.

Philipp Hochmair, Salzburgs „Jedermann“, scheint dieser Tage entschlossen, seinem Ruf als Inbegriff kontrollierter Exzentrik ein neues Kapitel hinzuzufügen – eines mit deutlich weniger Stoff. Der Schauspieler zeigt sich aktuell auffallend verhaltensauffällig. Oder, um es präziser zu formulieren: auffallend oberkörperfrei.

Den Anfang machte Hochmair beim 47. Bayerischen Filmpreis. Während andere Herren geschniegelt im Smoking erschienen, setzte der Jedermann-Darsteller auf textile Reduktion. Sakko: ja. Hemd: nein. Darunter: eine frisch rasierte Brust.

Schauspielkolleginnen zeigten sich im Gespräch mit oe24 entsprechend echauffiert – irgendwo zwischen Irritation und der Frage, ob das denn notwendig sei. Doch Hochmair wäre nicht Hochmair, hätte es dabei sein Bewenden. Bereits einen Tag später, beim Deutschen Filmball, legte er nach.

Philipp Hochmair tanzte oben ohne für die Fotografen. © Getty Images

Exzentrische Bewegungen

Auf dem Red Carpet zunächst noch brav mit Hemd unterwegs, schien dieses im Verlauf des Abends allerdings an dramaturgischer Notwendigkeit zu verlieren. Spätestens auf der Tanzfläche war Schluss mit Zurückhaltung: Hemd weg, Oberkörper frei, dazu klimpernde Silberketten.

Bleibt nur die bange Frage: Was kommt als Nächstes? Der Opernball im Adamskostüm?