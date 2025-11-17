Todes-Drama um deutschen "Tatort"-Star Felix Eitner

Der Schauspieler war bekannt aus zahlreichen Krimi-Serien wie "Tatort" oder "Polizeiruf 110" oder Döris Dörries "Kirschblüten"-Filmen.

Der aus zahlreichen TV-Krimis - von "Tatort" über "Polizeiruf 110" bis zu "Der Alte" bekannte deutsche Schauspieler Felix Eitner ist tot. Er wurde nur 58 Jahre alt. Neben den Krimipartien war Eitner in der ARD-Vorabendserie "Alles Klara" ebenfalls als Hauptkommissar zu sehen. Und in Doris Dörries Filmduo "Kirschblüten" und "Kirschblüten & Dämonen" spielte er den Sohn des Protagonistenpaares.

Felix Eitner und Ottfried Fischer in "Der Bulle von Tölz" © Getty

Im Jahr 1996 wurde der aus Freiburg stammende und an der Folkwang Universität der Künste ausgebildete Darsteller mit dem Max Ophüls Preis für die Rolle des "TS" im Fernsehfilm "Brüder auf Leben und Tod" ausgezeichnet, dem 2005 ein Bambi für das Biopic "Margarete Steiff" mit Heike Makatsch folgte. Abseits dessen hatte Eitner einen Hang zum Humor, wie er 2016 auch in einem Interview unterstrich: "Ich würde gern öfter in guten Komödien mitspielen. Ich mag gern schwarzen britischen Humor, aber auch österreichischen."