Ekelshow-Hammer: DIESE Promis sollen 2026 im Dschungelcamp antreten

Die Kandidatenliste fürs RTL-Dschungelcamp 2026 soll stehen – zahlreiche Reality-Stars und bekannte Namen tauchen darauf auf.

Im Januar heißt es bei RTL wieder: „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ Nach Monaten voller Gespräche soll nun feststehen, welche Prominenten ins australische Camp einziehen. Laut "Bild"-Informationen umfasst die Liste bekannte Reality-Namen, TV-Gesichter und Persönlichkeiten mit durchaus bewegten Biografien:

Gil Ofarim

Gil Ofarim © Getty

Lange wurde verhandelt, jetzt soll der Musiker zugesagt haben. Nach seinem Skandal rund um falsche Vorwürfe gegenüber einem Hotelmitarbeiter lag seine Karriere brach. Privat hat er kürzlich geheiratet – nun wagt er im Dschungel den Neustart.

Simone Ballack

Simone Ballack © Getty

Seit zwei Jahrzehnten eine feste Größe im deutschen Boulevard. Als Ex-Frau von Michael Ballack wurde sie bekannt, später trat sie in Realityformaten auf. Zuletzt zog sie sich zurück und lebt heute am Gardasee.

Samira Yavuz

Bekannt aus „Love Island“, Mutter von zwei Kindern. Ihre Beziehung scheiterte, nachdem ihr Mann Serkan sie mit Eva Benetatou betrogen haben soll. Das Dschungelcamp könnte aufeinandertreffende Emotionen mit sich bringen.

Eva Benetatou

Eva Benetatou © Getty

Für Konflikte bekannt. Ihre Auseinandersetzungen im „Sommerhaus der Stars“ sind TV-Geschichte. In Australien trifft sie nun auf Samira – ein Wiedersehen, das explosiv werden könnte.

Hardy Krüger jr.

Hardy Krüger jr.

© Getty

Der Schauspieler gilt als Naturmensch und Mann mit vielen Lebensgeschichten. Offen und direkt – eine Mischung, die im Camp für Ruhe oder Konflikte sorgen kann.

Mirja du Mont

Mirja du Mont © Getty

Model und Schauspielerin mit Reality-Erfahrung. Sie spricht offen über Panikattacken und Angstzustände. Wie sie mit den extremen Bedingungen im Camp klarkommt, bleibt abzuwarten.

Umut Tekin

Umut Tekin © Getty

Bekannt für einen der größten Eklats der Reality-TV-Geschichte. Direkt, laut, manchmal unbedacht – ein Kandidat, der für Gesprächsstoff sorgen dürfte.

Hubert Fella

Hubert Fella © Getty

Bisher häufig als ruhiger Part an der Seite von Matthias Mangiapane wahrgenommen. Nach einer längeren Pause will er nun zeigen, was wirklich in ihm steckt.

Patrick Romer

Patrick Romer © Getty

Durch „Bauer sucht Frau“ bekannt, durch seine Auftritte im „Sommerhaus der Stars“ berüchtigt. Seine teils harten Sprüche sorgten für Kritik.

Stephen Dürr

Stephen Dürr © Getty

Schauspieler und Partysänger. Mehrfach überstand er schwere Unfälle und gilt als Kämpfer – im Dschungel ein potenzieller Vorteil.

Ariel Hediger

Die 22-jährige Schweizerin ist aus Formaten wie „Are You The One?“ bekannt. Drama-erprobt, aber gleichzeitig tougher als viele glauben.

Nicole Belstler-Boettcher

Nicole Belstler-Boettcher © Getty

Die Schauspielerin wurde durch „Marienhof“ bekannt. Bodenständig und klar, sammelte sie Reality-Erfahrung bei „Promi Big Brother“.

RTL selbst äußert sich traditionell nicht zu den Spekulationen über mögliche Kandidaten.